〈南部〉南市公共空間蔣銅像 2月就拆除3座

2017-02-23

〔記者蔡文居／台南報導〕繼前年拆除全市中小學校園內十四座蔣介石銅像後，台南市政府今年針對轄內的蔣介石銅像召開跨局處協調會議，要求由各所屬單位與地方溝通後，將轄內公共空間的蔣介石銅像儘速拆除，目前已拆除三座，還有七座未拆除。

台南市議會國民黨團書記長王家貞昨天痛批，民進黨不擇手段建立日本殖民史觀，意圖剷除中華民國所有的一切，台南市長賴清德和民進黨的做法是要消滅中華民國，國民黨對二二八事件已經道歉再道歉，賴清德市府團隊卻一再挑起仇恨，撕裂族群。

市府則表示，戒嚴圖騰應走入歷史，代表社會進步的價值，呼籲國民黨放下藍綠對抗，不應阻撓時代進步，走回頭路。

根據市府工務局調查，本月已拆除左鎮、新營及玉井各一座蔣介石銅像，還有南區、白河、新化、楠西、仁德、麻豆及玉井共七座未拆除，部分屬市府，也有其他公部門或私人廟宇所有。

左鎮區長李佳隆說，左鎮區公所前蔣介石銅像因年代久遠，日前地震又造成基座損壞，為了安全，本月十二日已拆除。