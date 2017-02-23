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〈南部〉考量交通 玉井圓環蔣介石銅像連夜拆

2017-02-23

送往桃園慈湖保存

〔記者劉婉君／台南報導〕二二八前夕，左鎮、新營的蔣介石銅像先後被拆除，豎立在玉井區中正路圓環逾卅年的蔣介石銅像，也於前夜拆除，隨即送到桃園慈湖保存，有民眾叫好「水啦！」也有人質疑是政治考量，罵道「半夜施工，像做賊一樣。」

玉井區長張文榮表示，基於交通安全考量，選擇在夜晚施工。因圓環位在四向、五叉路口，一旁是公車轉運站，往來車輛多，又有公車出入，且當地農民每天凌晨三、四點就開始載運農作物到附近的果菜市場販售，才會於前晚九時五十分，在最後一班公車出站後施工。

玉井圓環的蔣介石銅像豎立多年，前年曾因公所佈置耶誕樹，將銅像包覆其中、再「開天窗透氣」引起話題，前晚銅像移除作業約進行四十分鐘，昨天白天現場僅留下基座以及「永懷領袖」等字樣。

有人讚聲有人搶救

有民眾說「玉井的馬路終於乾淨了。」也有民眾認為，銅像是歷史的一部分，市府早在多年前就一直想拆掉蔣介石銅像，現在拆是政治考量，且不敢光明正大在白天施工，選在晚上偷拆。

還有民眾不滿地表示，上週五市府舉辦說明會時，就已要求不能拆銅像，沒想到晚上來拆，銅像還被偷偷運出去，將發起搶救在地具有性歷史文化象徵的蔣公銅像。

市府：配合噍吧哖廣場規劃

張文榮指出，每年二二八都會有民眾對蔣介石銅像表達反對意見，拆除銅像主要是配合噍吧哖藝文廣場整體規劃，改善圓環交通動線及活絡周邊空間效益，未來包括舊警察宿舍、公所車棚都將內縮，圓環加大，原地將再規劃代表地方特色的圖騰。

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  • 玉井中正路圓環的蔣介石銅像前天深夜被拆除。（記者劉婉君攝）

    玉井中正路圓環的蔣介石銅像前天深夜被拆除。（記者劉婉君攝）

  • 玉井中正路圓環只剩有「永懷領袖」字樣的基座，有民眾讚「玉井的馬路終於乾淨了」。（記者劉婉君攝）

    玉井中正路圓環只剩有「永懷領袖」字樣的基座，有民眾讚「玉井的馬路終於乾淨了」。（記者劉婉君攝）

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