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〈南部〉《觀察筆記》怕怕哦

2017-02-23

想到黃鼠狼給雞拜年這句話。

中國國台辦宣布要舉辦二二八的七十週年紀念活動的那一刻。讓人油然要問他安了甚麼心眼呢？

歷史上共產黨除了一心要解放台灣之外，有哪一條絲瓜菜豆藤牽連了？七十年前的二二八事件，共產黨還在造反奪權吧？這個紀念是統戰攻勢重新出發？

倒是國台辦講出亙古以來人民的奮鬥目的：「這是台灣同胞反抗專制統治，爭取基本權利的一個正義行動」，共產黨官員難得這樣精確說出台灣人拚命的原因，想來也是自己的渴望吧。

台灣人就是為了反抗專制統治而拋頭顱灑熱血的，先祖是這樣來台灣，後代也是會這樣抵禦強權的，一代一代將使命傳下去。

就像外媒報導中國縮減陸客策略，在其他國家旅客增加下，已經失效一樣，反射台灣人後輩無愧抗強權先祖的顏色。

國台辦要再拉攏台灣人之前，先照照鏡子，自己是不是那個高壓專制統治者？（資深記者黃明裕）

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