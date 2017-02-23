〈南部〉盤龍峽谷一線天步道鋪沙土 生態遭殃
2017-02-23
〔記者蘇福男、黃佳琳、王榮祥／田寮報導〕田寮大崗山秘境盤龍峽谷一線天步道，最近被鋪上厚厚一層沙土，雖然方便遊客行走，卻嚴重破壞當地生態，令環保人士十分扼腕！
文化局︰日前有劇組拍片 將再調查
高市文化局表示，遭生態破壞的盤龍峽谷，屬嘉新水泥公司所有，最近有某劇組申請至該地拍片，是否因拍片需要鋪沙，有待進一步了解。國有財產署南區分署調閱資料後指出，該區應屬林班地、並非國產署管轄，且國產署對於轄管土地，原則上不會施作任何設施。
盤龍峽谷一線天位於大崗山後山的半山腰，因近百公尺長的石灰岩地形長滿盤龍木，因而取名為「盤龍峽谷」，兩旁石灰岩壁鬼斧神工，行走其間山風沁涼拂面，堪稱是大崗山秘境。
阿蓮國中老師何耿旭表示，由於盤龍峽谷物種豐富，從地面到岩壁，為一完整生態循環，因此連續三年與大崗山人文協會合作，安排學生進行夜間生態觀察課程。
農曆過年期間 被鋪上至少卅公分沙土
他說，整座大崗山都是凹凹凸凸的珊瑚礁岩地形，但今年農曆年期間，大崗山人文協會生態解說員發現，盤龍峽谷步道被鋪上一層厚厚的沙土，至少有卅公分，路徑雖然變得平整好走，卻嚴重破壞生態。
環保人士︰常見的昆蟲銳減 甚至不見
根據他最近兩次生態觀察發現，盤龍峽谷原來常見的長尾鞭蠍、攀木蜥蜴、白額高腳蛛、白頷樹蛙、台灣長尾蛛、黑眶蟾蜍和灶馬，在鋪上沙土後，數量迅速銳減，像灶馬原來一群四、五十隻，現在只剩三、四隻，蚰蜒甚至已銷聲匿跡，生態被破壞的速度超乎想像！
此外，竹林步道也被拓寬，多處並被擺設指示路標、空心磚，有心人士還將盤龍峽谷的進、出口路標，以水泥板直接施作在岩壁上，直接破壞原始山林樣貌，大崗山人文協會痛批做法很不恰當。
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