〈南部〉太平溪第一鐵路橋 拆除重建

2017-02-23

〔記者張存薇／台東報導〕台東市太平溪整治工程啟動，馬蘭橋旁的第一鐵路橋開始拆除重建，南王橋到太平橋段河床也展開清淤，縣府建設處表示，工程最浩大的路堤共構計畫預計六月完成用地徵收。

左岸路堤共構最快年底動工

太平溪貫穿台東市精華區，因為上游段多為土堤，再加上台九線綠色隧道交通瓶頸問題，中央預計補助八億多元，施作馬蘭橋到太平橋段的左岸路堤共構計畫，建設處表示，預計六月完成用地徵收，最快年底可發包動工，民國一零八年完工。

至於馬蘭橋旁的第一鐵路橋則因通洪斷面不足，近日開始打除重建，怪手已進駐破壞，建設處指出，舊鐵路橋已轉型為散步、騎自行車休閒功能，因此爭取到一千七百萬元經費重建，預計新橋將提高四十公分，橋長也從一百廿公尺增為一百四十公尺。

南王橋至太平橋段展開清淤

此外，太平溪上游段南王橋至太平橋間土石堆積多，剛好下游出海口附近要設台東市污水處理廠，建設處說明，目前已展開清淤作業，預計要清出七萬立方土石到下游，因為估算施工期間每天有八十趟次卡車出入，若進入市區恐影響交通及造成污染，因此在溪底開設便道運輸，預計四月防汛期前完成清運，而污水處理廠則於六月發包。