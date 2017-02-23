〈南部〉鵝鑾鼻活動中心 擬建休閒旅館

2017-02-23

荒廢近20年 軍方擬採ROT修建

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕五十幾年歷史的鵝鑾鼻活動中心「舊聯勤中心（原美軍招待所）」，荒廢近二十年後，軍方希望採ROT方式重生，昨舉辦居民公聽會，規劃打造為休閒旅館功能，雖然墾管處計畫將該地劃為保護區，仍不反對「原地重建」方式，恢復該處原有榮光。

位在龍磐公園周邊的鵝鑾鼻活動中心，在民國五十幾年間為了駐台美軍設置「美軍招待所」，八十一年擴建為聯勤鵝鑾鼻活動中心，在墾丁觀光業未興盛前，美軍招待所擁有恆春半島唯一的「美式炸雞」，聯勤接手經營後，高檔牛排館更是居民犒賞自己的首選。

國防部後備指揮部舉辦的「鵝鑾鼻活動中心『民間參與經營』先期作業與規劃服務」公聽會，軍方強調「減少擾動」為原則，規劃採原建築、原面積修建或改建，不涉及增、擴建，預計保持原有七十五個房間經營。

地方建議交由公所營運

公聽會中，居民大多期待鵝鑾鼻活動中心重生，恆春住民權益促進會總幹事王精誠建議，希望交由恆春鎮公所以公共造產方式營運，與附近埔頂特色民宿區共同發展；恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東則認為，軍方應先與墾管處釐清法令規範，避免背負違規營業、破壞生態等壞形象。

「活動中心能看三峽（太平洋、巴士海峽、台灣海峽），一次飽覽日出及日落，務必保留原有景觀！」鵝鑾里里長謝春敏及李姓居民等人表示，重建鵝鑾鼻活動中心只要兼顧當地生態，保證任用恆春居民，當地都對ROT案樂觀其成。

墾管處護生態要求縮小範圍

墾管處處長劉培東表示，墾管處預計規劃當地為生態保護區，但不反對軍方就原有設施整修的ROT方式，因活動中心部分地區地下有珍貴鐘乳石洞，未來會要求軍方縮小重建範圍，維護自然生態。