〈台北都會〉疑隱匿禽流感 議員批動保處粉飾太平
2017-02-23
〔記者何世昌、聶瑋齡／台北報導〕禽流感疫情爆發，但北市動保處本月十六日發布新聞稿宣稱，北市迄今「均未檢出禽流感反應」，此說法被農委會防檢局打臉；農委會防疫局指出，去年北市已發現三件病例。對此，台北市議會藍、綠議員批評北市府有隱匿之嫌，企圖粉飾太平。
農委會防疫局副局長施泰華昨受訪證實，去年北市已有三例禽流感案例。但北市動保處發布的新聞稿均沒提及北市禽流感疫情，十六日更指出「均未檢出禽流感反應」；直到疫情紙包不住火，本月十六日確診一起禽流感案例後，十七日市府才對外公布北市禽流感疫情。動保處處長嚴一峯辯稱，沒有告知市民禽流感疫情，是時間點的問題。
律師范翔智指出，依據《政府資訊公開法》第六條，「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則 」。並說政府應提早告知，讓市民有防範機制，而不是等疫情擴大才知情 。
對此，民進黨議員許淑華指出，動保處除了知情不報，還對外聲稱「未檢出」，根本是公然說謊，無異粉飾太平、輕忽疫情。民進黨議員劉耀仁表示，「疫情沒有在做評比多寡，縣市間不必擔心誰多、誰少」，而是要加強防疫；但動保處報喜不報憂，恐令相關單位疏於防疫，致使疫情擴散。
國民黨議員汪志冰譏諷，北市府根本是無知、無能，才想藉由說謊掩飾疫情來取代加強防疫！國民黨議員郭昭巖則緩頰，北市府可能是避免造成恐慌、衝擊業者生計，才未公布疫情；但北市確診三件病例，足以凸顯疫情嚴重性，民眾有知的權利。
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疑隱匿禽流感 議員批動保處粉飾太平
禽流感疫情爆發，但北市動保處本月十六日發布新聞稿宣稱，北市迄今「均未檢出禽流感反應」，此說法被農委會防檢局打臉；農委會防疫局指出，去年北市已發現三件病例。對此，台北市議會藍、綠議員批評北市府有隱匿之嫌…
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