〈台北都會〉送愛到部落 4千張悠遊卡贊助募款
2017-02-23
〔記者陳紜甄／台北報導〕喜憨兒基金會的「送愛到部落」計畫今年邁入第九年。悠遊卡公司昨宣佈與基金會合作，贊助四千張「用愛相伴悠遊卡」，提供給基金會募款使用。悠遊卡公司表示，即日起至十二月卅一日止，單筆捐贈六百元即可獲得用愛相伴悠遊卡一張，捐款所得並做為「送愛到部落」計畫經費。
喜憨兒基金會創辦人蘇國禎於二○○九年開始進行「送愛到部落」計畫。談起推動此計畫緣由，蘇國禎說，二○○九年莫拉克風災重創台灣中南部，當時前往屏東縣好茶村勘災，好茶國小校長向他提及，由於學校位置偏遠，學生都沒有機會吃到點心、餅乾，距離學校的麵包坊最近也要走十五公里，因此才發想推動該計畫。
「送愛到部落」至今已邁入第九年，全台灣有七百所的偏鄉國小、超過七萬八千名孩童皆吃過喜憨兒精心製作的點心。
位於宜蘭縣山區的大同國小樂水分校，每個月都會收到喜憨兒製作的點心。老師鄭靜芳說，山上僅有小吃店與早餐店，因此每次收到喜憨兒製作的點心，小朋友都很開心也很喜歡吃。
悠遊卡公司總經理林季良表示，該計畫原是從「小小的捐助」開始，沒想到該計畫讓喜憨兒可以自力更生，且孩童也能享用美味可口的點心，一份愛心串連兩份感動。林私下還跟蘇國禎笑說，「遠超過基金會當時的預期。」
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