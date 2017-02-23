〈台北都會〉夜市大學開學 70歲攤商阿伯也來

2017-02-23

寧夏夜市與北商大合作

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕全台首創的「夜市大學」開學了！寧夏夜市有感於許多夜市及商圈產業從業人員過去為了拚家計而放棄求學，成為心中的遺憾，因此與台北商業大學合作，開設台灣夜市暨商圈經營管理專班，盼成為全台示範點。昨舉辦記者會正式開學，台北市長柯文哲到場致詞，笑稱：「未來夜市的歐巴桑來上課，不僅能落英文，甚至也能討論ＫＰＩ（關鍵績效指標）」。

專班報名學員近70人

夜市專班昨下午開課，專班報名學員將近七十名，大部分來自寧夏夜市攤商第一代，最高齡七十歲，且這次專班在各夜市、商圈引起話題，因此也有學員來自晴光、雙城、貓空等商圈及夜市，學員包括攤商、承包商、商圈內房仲，甚至鬍鬚張董事長張永昌也來上課 。

校方考量夜市專班學員多為在職人員，因此一週只上一天課，但學員多離開校園已久，北商大教務長邱繼智因此叮嚀不要蹺課。受訪民眾歐先生表示，在夜市工作的人都很忙，一天不做就少賺一天，但這樣的機會很難得，自己和家人都抱有高度期待，相信大家會好好珍惜，盡量不蹺課啦。

初步先規劃學分班

寧夏夜市從去年六月開始與台北商業大學接洽，獲得校方大力支持，初步先規劃學分班，輔導當年未取得高中學歷的學員，在修讀過程中報考附設專科進修學校，考上後兩年內修完八十個學分，就能畢業取得北商大二專畢業證書（副學士學位）。課程規劃部分，則如同一般大專院校商管學院，包含商業基礎知識科目以及夜市暨商圈的相關專業科目，甚至有「台灣廚神」阿發師施建發擔任講師，分享微型創業與創新、美食家梁幼祥指導飲食文化與藝術等。

柯文哲表示，過去夜市給人的感覺比較髒亂，但「寧夏夜市算是我們台北市的模範夜市」，以後變成種子教室，現在賣蚵仔煎的也來上課，這也是品質的提升。

他也說，現在夜市專班成為全台示範點，因此專班學員的成敗影響整個台灣商圈的發展，所以不僅要祝福大家生意興隆，還要祝福學業進步。