〈台北都會〉醃脆梅 陶博館辦16年不輟
2017-02-23
梅甕吸引人 年有上千人報名
〔記者張安蕎／新北報導〕醃脆梅是鶯歌陶瓷博物館的年度重點活動，每年均吸引上千人報名體驗，陶博館昨天公布今年的梅甕主題為《梅梗》，將修剪下來的梅樹枝回收再利用，搖身一變成為甕上的蓋鈕，每個梅甕都是獨一無二，大大提升收藏價值。
陶博館最長壽的活動「甕藏春之梅︱醃脆梅活動」，今年邁入第十六屆，只要參加醃脆梅活動，就可獲得一個高質感的梅甕，因每年造型各異，引起廣大民眾收藏，此次推出的《梅梗》，以蓋上的梅樹枝為名，甕身為淡雅的汝窯天青色，在光影襯托下，呈現動人的水波視覺意象。
陶博館館長吳秀慈表示，陶博館同仁設計前，蒐集了民眾給予的回應，並改良歷年來梅甕使用上的不便，甕蓋附有安全矽膠套，可與甕身緊緊密合，筒狀甕身開口寬闊，手可輕鬆伸入，方便醃漬青梅及清洗，除此之外，也很適合做為花盆、酒甕，或作為居家裝飾品，兼具實用性與藝術感，「《梅梗》並不是真的沒梗，反而真有梗！」
吳秀慈表示，陶博館的醃脆梅活動自二○○二年開始舉辦，是結合政府資源、陶博館專業及地方農產的最佳典範，多年來不間斷地合作，最為人津津樂道。
醃脆梅活動將於三月卅一日至五月十四日每週二至週日，在陶瓷藝術園區風廣場舉辦，三月廿日前報名，可享早鳥優惠價，詳情可洽陶博館官網。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
疑隱匿禽流感 議員批動保處粉飾太平
禽流感疫情爆發，但北市動保處本月十六日發布新聞稿宣稱，北市迄今「均未檢出禽流感反應」，此說法被農委會防檢局打臉；農委會防疫局指出，去年北市已發現三件病例。對此，台北市議會藍、綠議員批評北市府有隱匿之嫌…
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 大學申請入學 將延至5月
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案
- 大福彩 頭獎連48摃
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴
- 〈實現我的旅遊夢〉15歲的幸福之旅─冬戀北海道
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five charged over party death
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 升值1.4分 台幣連2升
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 喬治克隆尼鬆口聊準爸爸心情
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 左岸+右岸 衫情LV春夏
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- HBL 4強激鬥 垃圾話活血
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉醃脆梅 陶博館辦16年不輟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分