〈台北都會〉身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦
〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及民代昨赴中和區四號公園，爭取新北市公園增設能提供身心障礙及一般兒童、家長共同使用的「共融遊具」。聯盟代表林翠蘋說，目前全國只有台北市先行施設，盼新北市積極跟進，景觀處施工維護科長謝亞婷回應，新北市預計年底前先在中和四號公園及泰山貴子兒童公園兩處指標公園試辦，未來將陸續在全市施設。
遊具附安全配備 造價比一般高
相較於目前一般公園遊具，僅提供一般幼童使用，「共融遊具」的特色是，家長和子女、一般和身心障礙兒童均可使用，其承載重量更大，並附有安全帶或保護桿等配備，目前全國僅有台北市內湖碧湖公園、民權東路榮星公園和南港中研公園設置，一般而言，「共融遊具」的造價成本，比一般遊具高出一倍。
台灣身心障礙兒童權利推動聯盟透過議員陳鴻源向市府爭取，新北市已為直轄市，理應考量身心障礙兒童需求，提升公園兒童遊戲設施的品質，不能讓新北市身心障礙兒童必須至台北市才有合適的遊具使用。
聯盟家長代表林翠蘋昨天帶著七歲女兒至四號公園，指著現有的兒童遊戲設施，均無法讓身心障礙兒童使用，她說，「共融遊具」不但不會排擠一般兒童的使用權，還能讓一般兒童和身心障礙兒童藉此機會達到融合效果，甚至彼此從遊戲過程中認識社會現狀，互相了解尊重。
未來將與多方討論 廣設共融遊具
謝亞婷說，景觀處已經參訪過台北市的「共融遊具」，並著手規劃於年底前，在四號公園與泰山貴子兩處指標公園先行施設，未來將陸續在各地興建，但她指出，興建前也會與區公所經建課、相關公益團體討論合適的遊戲設施，以符合家長、一般及身心障礙小朋友需求的設施類型。
看更多！請加入自由時報粉絲團
禽流感疫情爆發，但北市動保處本月十六日發布新聞稿宣稱，北市迄今「均未檢出禽流感反應」，此說法被農委會防檢局打臉；農委會防疫局指出，去年北市已發現三件病例。對此，台北市議會藍、綠議員批評北市府有隱匿之嫌…
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 大學申請入學 將延至5月
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案
- 大福彩 頭獎連48摃
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴
- 〈實現我的旅遊夢〉15歲的幸福之旅─冬戀北海道
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five charged over party death
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 升值1.4分 台幣連2升
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 喬治克隆尼鬆口聊準爸爸心情
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 左岸+右岸 衫情LV春夏
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- HBL 4強激鬥 垃圾話活血
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
標題：〈台北都會〉身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email