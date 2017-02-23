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〈台北都會〉身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦

2017-02-23

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及民代昨赴中和區四號公園，爭取新北市公園增設能提供身心障礙及一般兒童、家長共同使用的「共融遊具」。聯盟代表林翠蘋說，目前全國只有台北市先行施設，盼新北市積極跟進，景觀處施工維護科長謝亞婷回應，新北市預計年底前先在中和四號公園及泰山貴子兒童公園兩處指標公園試辦，未來將陸續在全市施設。

遊具附安全配備 造價比一般高

相較於目前一般公園遊具，僅提供一般幼童使用，「共融遊具」的特色是，家長和子女、一般和身心障礙兒童均可使用，其承載重量更大，並附有安全帶或保護桿等配備，目前全國僅有台北市內湖碧湖公園、民權東路榮星公園和南港中研公園設置，一般而言，「共融遊具」的造價成本，比一般遊具高出一倍。

台灣身心障礙兒童權利推動聯盟透過議員陳鴻源向市府爭取，新北市已為直轄市，理應考量身心障礙兒童需求，提升公園兒童遊戲設施的品質，不能讓新北市身心障礙兒童必須至台北市才有合適的遊具使用。

聯盟家長代表林翠蘋昨天帶著七歲女兒至四號公園，指著現有的兒童遊戲設施，均無法讓身心障礙兒童使用，她說，「共融遊具」不但不會排擠一般兒童的使用權，還能讓一般兒童和身心障礙兒童藉此機會達到融合效果，甚至彼此從遊戲過程中認識社會現狀，互相了解尊重。

未來將與多方討論 廣設共融遊具

謝亞婷說，景觀處已經參訪過台北市的「共融遊具」，並著手規劃於年底前，在四號公園與泰山貴子兩處指標公園先行施設，未來將陸續在各地興建，但她指出，興建前也會與區公所經建課、相關公益團體討論合適的遊戲設施，以符合家長、一般及身心障礙小朋友需求的設施類型。

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  • 「共融遊具」兼顧身心障礙兒童及家長的需求。（家長提供）

    「共融遊具」兼顧身心障礙兒童及家長的需求。（家長提供）

  • 「共融遊具」兼顧身心障礙兒童及家長的需求。（家長提供）

    「共融遊具」兼顧身心障礙兒童及家長的需求。（家長提供）

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