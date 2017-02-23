〈台北都會〉保存中正橋 調升橋面與否僵持
2017-02-23
〔記者鍾泓良／台北報導〕連結新北市永和區與台北市的歷史建築中正橋，因年代久遠面臨改建，經多年討論後決議以「新舊共存」方案保存。昨文資會審議該案時，工務局表示因中正橋橋身過低，須調升橋面，否則會造成橋身毀損；但文資委員認為橋面調升將破壞歷史原貌，要求再找替代方案。雙方僵持不下，最後文資會主席鄧家基裁示，工務局先維持原案，但下次須報告替代方案評估。
文資會認會破壞歷史原貌
工務局昨天向文資會報告「新舊共存」方案，新橋會採取Ｓ形繞過舊橋，預計今年九月開工；而為了克服舊橋不符合現代防洪需求問題，建議將橋面墊高○．五至一．三公尺，避免在新店溪暴漲時造成橋身危險。
然而，多數委員均認為若是調升橋面將會破壞中正橋歷史原貌，強調不會同意該方案，認為工務局應該參考不同的替代方案。工務局表示，目前橋面低於水利署的防洪要求，而替代方案包括拓寬河道、墊高基座及挖蓄洪池成本都過高，堅持還是採取調升橋面，雙方爭執不下，審議兩個小時仍未果。
「中正橋」，興建於一九三七年，前身是「川端橋」，在日治時代與台北橋、光復橋、中山橋合稱「台北城四大名橋」，現在僅存中正橋，另三座已被拆除。工務局過去曾因耐震係數和防洪高度不符打算拆除改建，但在二○一五年三月文化局登錄為歷史建築，後續將採「新舊共存」方式保存。
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