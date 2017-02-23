〈台北都會〉中山橋難組回 柯P：馬爛攤太多
〔記者張議晨／台北報導〕北市歷史建築中山橋拆除後打算覓址重建，但過了十四年仍閒置一旁，任由風吹雨淋。士林區永倫里長宋旭曜昨在里長座談會提案盼市府重視。宋旭曜指出，拆除後重建是馬英九承諾，而柯市長也曾喊出「改變台北從文化開始」，既然市長重視文化，就不該讓中山橋擺著不管，不要「說一套做一套」，讓人認為是在「膨風」。
里長要求重建 促重視文化
舊中山橋在日治時代名為明治橋，二○○三年完成拆除工程，並打算於一年內易地重建，但一直找不到適合地點，目前四三五塊橋身仍堆置在舊再春游泳池原址。
中山橋原為拱形架構，但當時承包商拆除時，在橋柱橋墩處未做好詳細規劃，導致未依橋樑力學將拱形斷面垂直切除，造成現在無法依照原狀組裝回去的窘境。
宋旭曜說，前年就曾向柯市長反映，例如在下游靠近葫蘆堵處重建，作為行人、自行車通行使用，而文化局及水利處均有到場現勘，但最後回應卻是「橋身裝不起來」無法重建。他直言，既然是拆除過程缺失，導致重建困難，當時承辦人員就應承擔責任。
柯文哲表示，中山橋已在市政會議討論多遍，但當初是鋸「直」的，才會導致現在裝不起來。
柯還說，水泥約五十年就會「乎去」（指風化），中山橋就算裝起來，還要裝鐵架，擺在那純粹當作觀賞用，最多只能人走，車也不能過，變成一座橋要花很多錢，還沒有功能，且還不知怎麼裝。柯笑稱，「沒辦法，馬英九爛攤實在太多」。
文化局副局長田瑋解釋，要將中山橋石塊裝回工法會非常複雜，且因力學結構已被破壞，重組需以鐵架支撐，外型會有很大差異，恐「不會太好看」。
文化局︰易地重建為主 討論中
不過，先前北市府有意將中山橋改以「地景公園」方式，取代原地或異地重建，但田瑋說，當初中山橋拆除時文資會附帶但書，「以易地重建為主」，因此各種規劃方案都還在討論。
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