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〈台北都會〉吳秉叡拚市長 爭取永和蓋停車場

2017-02-23

批市府不夠積極

〔記者翁聿煌／新北報導〕立委吳秉叡問鼎新北市長選舉昨天開出第一砲，為永和區爭取興建永平國小地下停車場，他說永和地狹人稠，對公共停車場需求高，但市府態度不夠積極；交通局技正金肇安說，已將永平國小地下停車場案列入計畫，籌備所需經費，若能獲中央協助可及早定案。

交局︰籌措經費中

交通局長王聲威說，朱立倫任內斥資五十六億元積極興建停車場達廿四處，永和也積極努力蓋地下停車場。金肇安表示，永平國小地下停車場案已討論多年，但交通局試鑽探地質後發現，預定地下方埋有大批以前的垃圾掩埋場垃圾，如果要清除，除了興建地下停車場約需四億元，另需清運費用四億元，須籌措額外經費。

吳秉叡昨天由議員羅文崇陪同會勘，吳秉叡說，永平國小旁正興建捷運萬大線的車站，可預期未來將成為中永和地區民眾交通接駁的重要轉運點，加上社區民眾停車需求，需盡早規劃解決；他批評市長朱立倫六年任內，在人口最密集、停車位最欠缺的永和，卻只做了三座，「編列四億元不困難，就看有沒有決心；如果我是市長，會排除萬難解決。」

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  • 吳秉叡（中）爭取永平國小興建地下停車場。（記者翁聿煌攝）

    吳秉叡（中）爭取永平國小興建地下停車場。（記者翁聿煌攝）

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