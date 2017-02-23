〈台北都會〉擋土牆無排水 台62線下民宅憂
2017-02-23
〔記者林欣漢／基隆報導〕台六十二線萬瑞快速道路擋土牆下方未施作排水設施，每逢大雨，基隆市暖暖區興隆街三十二號民宅後方總是積滿泥沙，居民表示，泥沙淤積堵塞，若遇颱風恐造成溢流形成淹水，憂心不已，希望有關單位能改善排水設計，或定期清淤維護。
雨水溢流常造成路面積水
當地過港里長陳清池指出，萬瑞快速道路施工建擋土牆時，把排水溝做在民宅另一頭，根本發揮不了作用，雨水常溢流到興隆街路面造成積水，人車難行，更因經常性重車輾壓，造成道路破損。
暖暖區興隆街三十二號民宅後方，正位於萬瑞快速道路的擋土牆下，每逢大雨，挾帶大量泥沙流入民宅後方，阻礙排水，蘇姓居民說「門前有小河，後面有山坡」，民國八十七年萬瑞快速道路通車後，就是噩夢的開始。
公路總局︰委請專業人員規劃
市議員林明智認為，快速道路的排水涵管與區域排水連不上，是造成積水的主因，十幾年來無人認這筆帳，昨天與陳清池邀集公路總局第一養護工程處基隆工務段、市府工務處河川水利科、暖暖區公所，現場研勘區域排水改善。
公路總局基隆工務段長李佳輯表示，初步研判邊坡坡面以自然植被、掛網施作水土保持，無立即性土石鬆動危害，後續將請土木結構技師檢測，委請專業人員設計、規劃區域排水設施改善事宜。
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