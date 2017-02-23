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〈台北都會〉迎世大運 新北6場館完成整修

2017-02-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕迎接世大運，新北準備好了！

由台北市主辦的世界大學運動會將於八月登場，其中在新北市的六處運動賽事場館已全數整修完畢，分別作為世大運棒球、桌球、足球競賽場地和籃球、水球練習場，新莊與錦和田徑場的人工草皮也已通過國際足球總會（FIFA）認證標準。

微風運河 賽前增看台、置物區

新北市體育處處長洪玉玲指出，為配合舉辦世大運，北市、新北、新竹縣、新竹市、桃園等五縣市共整建七十五座現有運動場館，其中有六場館為新北市府所屬，包括新莊棒球場、新莊田徑場、新莊體育館、錦和田徑場、板樹體育館、新莊國民運動中心游泳池，從去年七、八月動工修繕整修，以符合國際賽事規格，由北市府與中央投入總經費高達兩億三千多萬元；另外還有一處是在蘆洲的微風運河，僅需在賽前增加看台、置物區，毋須多做環境設備改造工程。

洪玉玲表示，目前六場館皆已完工，陸續進入初驗、複驗階段，板樹體育館已於一月廿四日通過複驗，新莊體育館與國民運動中心游泳池也在二月廿日複驗，新莊與錦和田徑場則等待三月六日初驗，最後一座完工的是新莊棒球場，也已於二月十三日報竣工，等待驗收，驗收完畢就可開放給全民使用。

由於新北場館都是現有場館再「升級」，變動幅度不大，因此完工時程都在既定掌握中，不過也因而引起相關人員私下抱怨北市緊迫盯人，要求各縣市進度不得落後，反觀北市場館卻遲到四、五月才完工，「難道天龍國標準不一？」

洪玉玲解釋，運動場館修繕有專業門檻，北部幾個縣市幾乎在差不多時間同時啟動整修場館，導致廠商調度人力上有困難，只能透過不斷溝通協調，才能如期完工。

至於距離世大運開幕仍有半年之久，維護場館是一項艱鉅任務，洪玉玲表示將加強管理，亦會向民眾宣導，北市也有一筆總體統籌經費，協助各縣市進行後續的場館維護。

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  • 板樹體育館將作為世大運的籃球練習場，此為整修後。（新北市體育處提供）

    板樹體育館將作為世大運的籃球練習場，此為整修後。（新北市體育處提供）

  • 新莊田徑場重新整修，更改成人工草皮，將作為八月世大運的足球競賽場。（記者葉冠妤攝）

    新莊田徑場重新整修，更改成人工草皮，將作為八月世大運的足球競賽場。（記者葉冠妤攝）

  • 新莊國民運動中心游泳池將作為世大運的水球練習場。（記者葉冠妤攝）

    新莊國民運動中心游泳池將作為世大運的水球練習場。（記者葉冠妤攝）

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