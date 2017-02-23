〈北部〉鳳林山櫻花遲到 估228連假盛開

2017-02-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮公所在鳳林山產業道路栽植綿延約二公里的山櫻花，每年一月底、二月初綻放，部分櫻樹植株被小花蔓澤蘭勒死，讓農曆年假賞櫻遊客撲空，鎮民批「欠缺維護」，已不再期待賞花，鎮公所則表示，因天氣一下子冷一下子熱，導致櫻花開得稀落，最近櫻花已逐漸盛開，估計二二八連假這幾天達到高峰。

鳳林鎮這條山櫻花產業道路自鳳林水源地產業道路沿山而上，歷經三任鎮長栽種櫻花迄今已十幾年，每年鎮公所都在農曆年前後舉辦山櫻花季，但今年卻沒有舉辦櫻花季活動，原來是花況不佳，直到二月初櫻樹枝頭都還是「靜悄悄」連花苞都長不出來，只有少數櫻花開放，讓鎮民忍不住質疑，前人種樹後人沒有維護，怎麼會開得好？

鎮公所秘書徐誌謙澄清，今年不是不辦櫻花季，而是因氣候忽冷忽熱，直到農曆年都還熱到二十幾度，導致打亂開花期。

他說，鎮公所平日有工人砍草、今年初也有進行施肥，肥料還是花蓮中區垃圾掩埋場自產的廚餘堆肥，但花況仍是稀稀落落；至最近二週光禿的櫻花樹終於開始生出花苞，山頂靠近溫家別墅區的櫻花道已開得相當好，估計二二八假期會最漂亮，也歡迎遊客上山賞花。