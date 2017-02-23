〈北部〉90歲前少將好學 第一名考取碩士班

2017-02-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前國軍統一通訊指揮部少將葉信康，已經高齡九十歲，但仍好學不倦，花了十七年時間，修讀空中大學四個學系畢業，還以第一名的成績，考取佛光大學傳播所碩士班，成為佛大有史以來最高齡研究生，繼續深造，成為終身學習的最佳典範。

葉信康民國十七年出生，十八歲從軍擔任通信上士，一路晉升至國防部統一通訊指揮部少將，投入軍職四十年，民國七十四年以五十八歲之齡退休，現居桃園縣，熱愛學習的他，退休後進入空中大學就讀，修習四個學系的課程後畢業。

今年葉信康考取佛光大學傳播所碩士班，共要修三十六個學分，如果順利兩年就可以畢業，每週一都會自己開車前往佛大上課；葉說，很珍惜重回校園機緣，佛大校園優美，老師們專業熱誠，第一天進到佛大就覺得如沐春風，現在他的身分是學生，要做什麼像什麼。

葉信康指出，民國九十三年，他卸下空大校友會理事長職務，學業和工作都完成，無事一身輕，偕同太太過著閒雲野鶴、雲遊四海生活，足跡遊遍五大洲和中國大陸，本來打算安享晚年。

他說，自己是通訊兵科畢業，覺得傳播與通訊有一定關聯，一年前與佛大傳播所校友、空大兼任助理教授廖建智聚會，經過介紹進入中壢碩士學分班修讀傳播學門，獲得師長鼓勵才決定正式報考碩士班，進行傳播研究與學習。