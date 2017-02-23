〈北部〉展望會助學金 花蓮仍缺千萬

2017-02-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕每學期開學後，台灣世界展望會針對花蓮縣內四千多名經濟弱勢家庭學童發放助學金，補助金額依年級從三千到一萬元，希望讓清寒學子無須憂慮家庭經濟安心上學、念書，但受到景氣影響仍有缺口千萬元以上，急需民眾愛心響應捐款。

就讀技術學院的小天，來自單親隔代教養家庭，父母離異後，本由父親打零工賺取微薄收入撫養小天和祖母，兩年前父親因病過世後，留下祖母和小天相依為命；因為家計，曾一度想休學賺錢養家，但阿嬤希望他至少要完成高中學業，小天才捨棄這念頭，但仍透過網路自學與創作原住民服飾、頭飾等，週末假日時會到文創市集販賣貼補生活費用。

展望會東區辦事處主任蕭文榮說，花蓮地區協助四千五百一十九名經濟弱勢家庭學童，他們都和小天一樣，來自經濟困窘家庭，其中單親家庭、隔代教養家庭占多數，因家長多半打零工為主，收入不穩；展望會除每學期發放助學金，也會視孩童家庭狀況與需要提供生活補助，並定期舉行許多方案活動，讓孩子們有充足學習資源，幫助每個孩子不要因為家庭經濟因素，而喪失追求夢想的機會。

這學期助學金陸續開始在各地區發放，補助金額分別是學齡前、國小、國中生每名核發三千元；高中職每名核發五千元；大專以上每名核發一萬元，蕭文榮說，這學期花蓮助學金需求合計三千三百八十萬元，受到景氣影響，愛心捐款仍有不足，邀請花蓮鄉親助學傳愛，幫助許多像小天這樣情況的清寒學子，註明「助學行動」每月定期捐款，或是加入資助兒童計畫。