〈北部〉H5N6病死雞就地掩埋 竹縣農業處點頭

2017-02-23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕H5N6的病死雞就地掩埋安全嗎？會不會造成疫情擴散？土壤下的病毒會不會污染地下水井？就連取水澆菜也受害？新竹縣湖口鄉羊喜窩被棄置禽流感病死雞，周邊民眾質疑縣府竟沒有讓會禽傳人的禽流感病死雞運走焚化，直接就地掩埋，罔顧鄉親健康。

三種作法 符合中央規定

新竹縣家畜疾病防治所表示，根據目前中央的規定，當前處理病死雞的方式可以化製、焚燒、或就地掩埋，目前國內發生數起H5N6案例，各縣市做法不一，前述三種作法都有縣、市採行，三種方式都可以。

新竹縣政府環保局指出，當初獲通報羊喜窩被人偷丟疑似病死雞，當下並未確定是感染H5N6。期間曾考慮全數清運走，但因棄置點是個深達約兩層樓、近垂直的駁崁，工作人員試圖用怪手等機具去撈取都辦不到，客觀地形上有難以清運的困難，最後才會決定就地覆土掩埋。

環保局表示，覆土前已先灑上一層厚石灰殺菌，接著連續傾倒兩卡車的乾淨泥土就地掩埋後全面消毒。如今確認是H5N6的病死雞，他們將再到場覆蓋石灰、乾淨廢土後重新消毒，加強周邊的防疫工作。

至於鄉親擔心地下水是否會被污染的問題，該局可以免費代檢周邊住戶的飲用水，而農民澆菜取水用的是地表水，不致遭到污染。