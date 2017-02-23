| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救

2017-02-23

〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣五峰鄉清泉派出所前一棵近百年梅樹，正值開花時節，十分美麗，但樹幹疑遭白蟻侵蝕，嚴重腐朽，地方人士擔心若不儘快醫治，明年恐怕看不到梅花風采。五峰鄉公所將派員現勘，保護老梅樹。

「哇！好美！這棵梅花是我小時的記憶。」五峰鄉桃山村清泉派出所前聳立一棵老梅樹，因為氣候的關係，近日綻放朵朵白色小花，吸引許多人駐足欣賞。

地方人士說，清泉派出所舊名井上駐在所，研判梅樹應該是在日治時代，由當時的警察栽種在警所前方，迄今有近百年歷史，每年二月開花，是部落族人的美好記憶，陪伴許多清泉所警察度過值班歲月。不過近幾年來，梅樹可能遭遇白蟻等病蟲害侵蝕，樹幹嚴重腐朽。

當地居民擔心，梅樹若萬一遇到強風豪雨，梅樹容易傾倒，希望政府協助醫治，營造良好的生長環境，讓梅樹恢復昔日風采。

五峰鄉公所表示，現勘後若確認梅樹情況不佳，將通報縣府農業處等單位，請求協助搶救老樹。

廣告
  • 新竹縣五峰鄉清泉派出所前一棵近百年的老梅樹，正值開花時節，十分美麗。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣五峰鄉清泉派出所前一棵近百年的老梅樹，正值開花時節，十分美麗。 （記者廖雪茹攝）

  • 老梅樹樹幹疑似遭白蟻侵蝕，嚴重腐朽。 （記者廖雪茹攝）

    老梅樹樹幹疑似遭白蟻侵蝕，嚴重腐朽。 （記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣

建築師嘆美學教育還有長路要走二○一○年曾入圍「第七屆遠東建築獎」的花蓮縣新城鄉立幼兒園建築體，原有偌大開放式空間供幼兒遊憩學習，但僅短短使用…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.