〈北部〉市港合一協會 推動桃園「港都」
2017-02-23
〔記者李容萍／中壢報導〕由桃園市地鐵促進協會主要幹部結合多位專家、學者、民意代表共同運作籌設的桃園國際機場「市港合一協會」，昨晚在中壢區召開首場「圓桌會議」，取名圓桌，表示在會議中不設主席位，與會者人人平等，共同擬出未來各階段工作範圍及時間表。
「市港合一協會」發起人之一的藍照慶表示，過去七年來，「桃園地鐵政策」歷經抗爭流血、甚至司法起訴，現已完成階段性目標，「市港合一協會」將延續地鐵政策的執著，以達成市港合一政策的訴求目標。
藍照慶說，「港都」總讓人聯想到海港城市，但桃園人應該想到的是，桃園空港︱桃園國際機場，透過推動市港合一，讓桃園展現「港都」新魅力；會中也播放「港都夜雨」、「港都戀情」等歌曲，營造會議氛圍。
昨晚與會者包括立委鄭寶清、陳賴素美、趙正宇、市議員黃傅淑香、市政顧問黃仁杼、桃園航空城公司董事長張昌財、開南大學航管系教授陳韜、中原大學商業設計系主任張道本、全國鄭子太極六屆理事長傅崑鶴、田野工作者李鴻澤等人。
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