〈北部〉延長下課多運動 雙龍國小再獲獎
2017-02-23
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區雙龍國小連續三年獲頒「健康促進學校國際認證銅質獎」，校長楊陳傑表示，學校將下課時間延長為十五分鐘，藉此鼓勵學生多運動，且有牙醫師許榮智駐點推動口腔衛生等，共同守護學生健康，才能連續獲獎。
雙龍國小三年前將下課時間延長為十五分鐘，讓學生有足夠時間運動，楊陳傑說，雖然學生為此得提早十五分鐘到校、午休提早五分鐘結束、放學時間也晚了五分鐘，以補足五次下課所需時間，但還是獲得學生與家長們的支持。
每天上午十點的下課時間，全校會同步關燈十五分鐘，一方面宣導節能減碳，另一方面也鼓勵學生與教職員都走到室外去運動。
為了避免學生們擠在籃球場或排球場等場地運動，楊陳傑將高、中、低年級學生區分進行籃球與排球、躲避球、足球等運動，他說，每次下課時間增加五分鐘似乎不多，但對學生們來說已很充足，幾乎都會走出教室伸展筋骨，所有教室幾乎都能淨空。
另邀專家保健牙齒、視力
學校另一方面邀請牙醫師許榮智駐點診療學生的牙齒，也邀來長庚大學教授張麗春指導學生建立視力保健的觀念，因此獲衛生福利部國民健康署、教育部國民及學前教育署連續三年頒發「健康促進學校國際認證銅質獎」，肯定學校對學生健康促進的努力與貢獻。
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