〈北部〉內部仍完整 角板山接待所將修復
〔記者李容萍／復興報導〕緊鄰大溪警分局復興分駐所旁、復興青年活動中心入口處，有一棟日治時期的「角板山接待所」，雖早於九十三年八月就經文化局登錄為歷史建築，但長期以來始終閒置，復興區長曾志湘爭取林務局同意撥用後，今年編列一千四百萬元進行整修活化，希望能讓「角板山接待所」重現風貌。
曾志湘表示，角板是復興區的舊地名，「角板山接待所」位於角板山老街區，一旁有辦公室與日式宿舍，周遭還有日治時期的角板山賓館 、薰風閣、佐久間總督追憶紀念碑與角板山分駐所，戰後曾做為辦公室與主任宿舍使用，且日式宿舍還曾借給總統府使用，堪稱是「極具保存價值」的文化資產；但角板山接待所長期以來都是由林務局維管，落得閒置失修，公所礙於權責及法規限制，無法加以有效利用。
曾志湘說，「角板山接待所」因年久失修、蟻害嚴重，整棟歷史建築外觀略顯破舊，但室內仍保留原始建築風貌，且建築空間形式與一般日本時期宿舍不同，更見證角板山地區日治時期的林業發展歷史。
曾志湘表示，為了讓這棟建築所承載的歷史及文化意義能再度被認識，他前年底上任後，即向林務局爭取接管，並規劃修復再利用，如今有了相當大的進展，未來修復後，將結合角板山行館、復興區歷史文化館、復興青年活動中心等，成為別具古意的特色觀光景點。
復興公所編列1千4百萬
曾志湘強調，為滿足歷史建築使用需求及永續經營原則，會依「文化資產保存法」及「古蹟修復及再利用辦法」，以完整保留為先，外觀也將以原貌復原，內部空間會配合再利用方式，進行適當調整，同時也透過歷史文獻調查、環境調查及建築調查測繪、訪談調查，進行修復工程，初步估計將投入一千四百萬元，角板山接待所風貌重現，已經指日可待。
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