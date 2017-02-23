〈北部〉蘇海首辦新班 培訓國艦國造人才
2017-02-23
輪機科海事工程班 學雜費全免
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立蘇澳海事水產職校響應政府「國艦國造」、「離岸風力綠能發電」政策，開辦全國首創的輪機科海事工程班，學生三年學雜費全免，畢業後可進著名的龍德造船公司參與國艦製造，或報考台電海事工程人員，投入綠能發電行列。
蘇海是宜蘭縣今年唯一辦理高中職特色招生學校，新推的輪機科海事工程班，開放跨學區報考，只考拆裝閥門術科測驗，但國中教育會考英文、數學，至少一科達到基礎B等級，預計招收二十人，若雀屏中選，除了免學雜費，教育部將全額補助在學期間的專業訓練與海上實習費用。
「課程設計跟著趨勢走！」蘇海校長洪重賢說，新政府力推「國艦國造」、「離岸風力綠能發電」，兩大產業深具潛力，業界勢必招兵買馬，蘇海開設海事工程班培訓專業人力，課程經過量身打造，有輪機工程及技能、航運、造船領域、鍋爐學、蒸汽機、機械材料、船舶結構、機械製圖、電腦繪圖，並輔導學生報考銲接、工業配電等專業證照。
洪重賢說，蘇海與國立高雄海洋科技大學建立合作機制，海事工程班學生，如果成績跨越門檻，又想繼續升學，能爭取直升高雄海科大，畢業後到大型航運公司任職，當上甲級船員，起薪十三萬元起跳，躍升年薪超過百萬元高所得族群。
蘇海和承造沱江艦的宜蘭縣龍德造船公司也有產學合作，海事工程班學生升上高三，有機會進入龍德實習，表現優異者將獲薦進廠就業，成為參與「國艦國造」的一員。海事工程班學生三月二十到二十四日受理報名，四月二十九日考試，六月中旬放榜，詳情可上蘇澳海事官網查詢。
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