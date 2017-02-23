| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：遠東建築獎

2017-02-23

遠東集團徐元智先生紀念基金會，於1999年創辦「遠東建築獎」，藉此獎勵傑出建築師，盼能提升台灣建築設計水平及民眾生活品質，二千年另增設「九二一校園重建特別獎」，關懷百年大地震後的災區重建工作，並設立「國際數位建築設計獎」，探索世界數位建築，2007年再將中國建築設計納入獎勵範圍，預計逐步擴大評比區域。

（資料來源：徐元智先生紀念基金會，整理：記者王峻祺）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣

建築師嘆美學教育還有長路要走二○一○年曾入圍「第七屆遠東建築獎」的花蓮縣新城鄉立幼兒園建築體，原有偌大開放式空間供幼兒遊憩學習，但僅短短使用…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉小檔案：遠東建築獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.