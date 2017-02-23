〈北部〉小檔案：遠東建築獎

2017-02-23

遠東集團徐元智先生紀念基金會，於1999年創辦「遠東建築獎」，藉此獎勵傑出建築師，盼能提升台灣建築設計水平及民眾生活品質，二千年另增設「九二一校園重建特別獎」，關懷百年大地震後的災區重建工作，並設立「國際數位建築設計獎」，探索世界數位建築，2007年再將中國建築設計納入獎勵範圍，預計逐步擴大評比區域。

（資料來源：徐元智先生紀念基金會，整理：記者王峻祺）