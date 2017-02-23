〈北部〉苗縣離岸設風電 公聽會挨轟黑箱

2017-02-23

〔記者許展溢／苗栗報導〕上緯公司規劃「海洋竹南離岸式風力發電計畫」 在苗栗縣竹南鎮近海離岸約一至五浬範圍設置卅二座風機及兩座測風塔，爭議不斷。昨天苗栗縣府與業者再度召開「示範風場案海岸利用管理說明書公聽會」，部分民眾抨擊「根本是黑箱」，縣府沒在規範期限內公告，只有小貓兩三隻知道；縣府工商發展處表示一切按程序作業。

去年八月廿二日，苗縣府在竹南鎮公所辦理海岸利用管理說明書公聽會，部分居民指控，通知不全，拒絕入場，場內幾乎沒人，導致業者說明會被迫喊卡。

苗縣工商發展處公用事業科指出，上次公聽會沒順利舉行，內政部營建署要求呈報完善資料，昨天在竹南李科永紀念圖書館再次舉辦公聽會。

不過，時代力量苗栗辦公室執行秘書陳祺忠斥責程序大有問題，昨天上午十點會議，部分里長九點才收到公文，痛批縣府、業者不斷規避百姓質疑，「這根本是不公聽會！」

竹南鎮公所建設課長林明峰說，一般公聽會辦理流程是十五天前就要對外公告，但縣府發文給公所日期是十七日，收文日期廿日，只有兩天時間通知民眾，甚至許多民代、相關單位也不知道有這場會議。

陳祺忠強調，居民訴求從頭到尾很簡單，就是消除他們的疑慮，縣府、業者卻始終不願意公開透明說明。

對此，業者不願多說，只對民眾強調，此計畫是配合國家再生能源發展政策，不僅符合程序，也完成環評。

苗縣工商發展處公用事業科科長何明龍說，昨天公聽會營建署也核准，程序是否有符合規定，營建署會再審核，強調這是中央的政策。