〈北部〉新竹棒球場原地重建 藍議員反對

2017-02-23

兩億元經費已到位

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府爭取行政院「前瞻基礎建設」經費，將拆除使用超過四十年的棒球場後原地重建，市府日昨邀集市議會場勘，多數市議員支持拆除重建，但要求需將停車場及交通動線納入重建計畫內，不過出席的國民黨市議員反對拆除，認為市府應另覓他處新建棒球場。

新竹市長林智堅上週宣佈已爭取到經費，將進行棒球場的拆除重建，其中兩億元經費已到位，邀請市議會教育與財政小組市議員參與會勘，說明棒球場預定拆除的範圍與計畫。

市議員多傾向支持

出席會勘市議會民進黨團與新民意問政聯盟多傾向支持拆除，要求市府需降低鄰損及工程危害程度，且重建後需把停車場空間及交通動線做完整配套規畫。

不過，與會的國民黨團市議員反對拆除重建，認為現有棒球場老舊，市府應另覓他處規劃蓋建新棒球場，現有棒球場用地可轉作公園或公共藝術中心等，甚至可出售棒球場市有地，增加市庫收入。

新竹市府教育處體健科表示，市府已勘察過其他蓋建新棒球場地點，因變更時程過久，且土地取得曠日廢時，如今原地拆除重建案除已獲行政院全額專案補助，也能解決用地取得與變更時程過久等問題。

教育處官員強調，重建後的棒球場總經費約七億元，會有職棒級的比賽用地，還會設專屬牛棚、現代化球員休息室、復健室，觀眾席也會拆除重建，增設外野LED大螢幕，並規畫開挖地下停車場。

國民黨團認為，市府未先與議會溝通，現有棒球場位在市中心已造成交通壅塞，要求應另覓他處蓋建新棒球場，反對拆除重建。多名市議員在網路與網友論戰，讓棒球場拆除重建議題引發熱議。