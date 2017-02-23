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〈北部〉公園薄膜天幕 將可回收雨水

2017-02-23

〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦昨於市政會議中表示，市府在公園及球場增設薄膜天幕，活化設施也增加公園場地使用率，今年底預計完成中壢區十三座天幕設施，未來天幕也要增設導水天溝等雨水儲留回收設施，將水資源留存再利用。

鄭文燦說，天幕設施可讓場地使用不受天候影響，也增加夜間使用率，緊急時也可作為災害前進指揮所或物資中心，增加場地使用的多元性，中壢區預計今年底前在公園、球場完成十三座天幕設施，其中龍岡大操場、龍岡森林公園、華愛公園的天幕設施都已在設計發包階段。

他說，永福公園增設天幕的規劃，區公所與鄰里加強溝通說明位置，以發揮使用效益；另農業局於竹圍漁港增設天幕的規劃，可與大園區公所、漁會共同研議，讓竹圍漁港也能有舉辦各項活動及提供遊客遮陽、避雨的場所。

鄭文燦表示，在推動綠色節能政策，營造低碳永續生活環境的前提下，未來的天幕設施可透過增設導水天溝、生態截水溝、基地保水及雨水儲留回收系統等設備，將雨水回收使用。

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