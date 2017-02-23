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〈北部〉莊敬廣場設水池？ 原來是3D彩繪

2017-02-23

鄰近內壢車站停車區

〔記者李容萍／中壢報導〕台鐵內壢車站每年旅客逾六百萬人次、人潮眾多，緊鄰內壢車站停車區上方的莊敬廣場，設有草坡休憩區、兒童遊戲區及舞台廣場區，廣場可容納六百至七百人，中壢區公所去年編列九百萬元建置薄膜天幕，與瑪雅彩繪團隊合作於廣場鋪面進行的3D彩繪已經完工，其中半月池的擬真3D彩繪，「畫」得栩栩如生，令人驚艷。

中壢區長林香美表示，為呈現中壢在地特有自然人文風貌，莊敬廣場薄膜天幕的建置設計，採用老街溪、新街溪孕育的中壢街廓空拍圖，以窗景方式呈現；舞台內部以客家老屋正身，左右護龍，代表界址的高聳椰子樹等屋場環境，搭配秋收的農田，形成一幅中壢鄉下美好豐收的景象。

客家老屋半月池逼真

其中，廣場的3D彩繪採客家老屋半月池的意象，呈現栩栩如生的綠頭鴨、錦鯉、青蛙、蓮花和台灣萍蓬草，近日完工亮相後，許多人剛開始一度以為廣場新設水池，靠近後才驚覺原來是幅畫作。

公所將於三月底舉辦莊敬廣場薄膜天幕、3D彩繪啟用典禮，連日來，民眾紛紛搶先嘗試以各種不同角度，不同距離，與3D彩繪來個大合照，畢竟參觀3D彩繪最大的樂趣，就是可以挑個好角度與主題互動、KUSO一下。

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  • 內壢莊敬廣場新建置的薄膜天幕和3D彩繪完工亮相，其中，客家老屋半月池「畫」得栩栩如生。（記者李容萍攝）

    內壢莊敬廣場新建置的薄膜天幕和3D彩繪完工亮相，其中，客家老屋半月池「畫」得栩栩如生。（記者李容萍攝）

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