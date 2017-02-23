| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉捷運綠線延伸中壢 體育園區擬增站

2017-02-23

〔記者邱奕統／桃園報導〕捷運綠線預計今年底動工，市府交通局昨在市政會議簡報綠線延伸至中壢區計畫，規劃設置六站，將於三月間將可行性報告送請中央審核，若一切順利，明年初可通過審核，一一○年動工、一一七年完工；市長鄭文燦聽取簡報後表示，配合未來中壢體育園區設置，環中東路及福州路口應增設一站，裁示延伸線增為七站。

6站改7站 下月送中央審核

綠線捷運從八德區擴大都市計畫G01站起，經桃園區、蘆竹區，最後至大園區，全長約二十七‧八公里，共有二十一座車站，其中十座為地下化車站，預計今年底動工，一一三年通車。

交通局另規劃將綠線延伸至中壢區，預計從G01站起，行經即將開闢的生活圈六號道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路、新興路，最後於台鐵中壢站與機場捷運A23站接軌，全長約七‧八公里，原本規劃八德區一座高架站、中壢區五座地下站等共六座車站，並在霄裡南側規劃具簡易維修的駐車機廠。

鄭文燦表示，延伸線進入中壢區後沿線人口稠密，行經霄裡坡後採地下化開闢的影響較小，且考量中壢後站地區為發展成熟區塊，未來也將設置「中壢體育園區」，預期對大眾運輸系統有較高需求，延伸線應於環中東路、福州路口規劃增設一站，要求交通局修正可行性報告，也需儘速開闢生活圈六號道路，改善地區交通。

不過，捷運為維持營運速度，市中心站距通常為八百公尺至一公里間，非市中心更為一公里至兩公里間，交通局原於中壢體育園區兩側的環中東路、龍岡路口與環中東路、中山東路二段路口分別規劃GE05、GE04兩站，兩站距離約一‧四公里，而環中東路與福州路口介於兩站間，都相距不到七百公尺。

交通局表示，目前延伸線各站都還在規劃，站名也未擬定，增加為七站相信可增加運量，將研究微調車站設置地點，讓站距不會過近，符合捷運營運速度並提升運量與服務效率，將修正可行性報告後，送中央審核。

交通局指出，延伸線將採用與綠線相容的機電、車輛系統，預估綠線捷運通車後，全日運量可達二十五萬人次，尖峰時刻每小時可達四．五萬人次，未來延伸線加入後，全日運量估可增加至二十九萬人次，尖峰時刻每小時更可達五．六萬人次。

廣告
  • 鄭文燦（右）昨天在市政會議中指示，捷運綠線延伸線在環中東路及福州路口增設一站。（記者邱奕統攝）

    鄭文燦（右）昨天在市政會議中指示，捷運綠線延伸線在環中東路及福州路口增設一站。（記者邱奕統攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣

建築師嘆美學教育還有長路要走二○一○年曾入圍「第七屆遠東建築獎」的花蓮縣新城鄉立幼兒園建築體，原有偌大開放式空間供幼兒遊憩學習，但僅短短使用…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：〈北部〉捷運綠線延伸中壢 體育園區擬增站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.