〈北部〉捷運綠線延伸中壢 體育園區擬增站
〔記者邱奕統／桃園報導〕捷運綠線預計今年底動工，市府交通局昨在市政會議簡報綠線延伸至中壢區計畫，規劃設置六站，將於三月間將可行性報告送請中央審核，若一切順利，明年初可通過審核，一一○年動工、一一七年完工；市長鄭文燦聽取簡報後表示，配合未來中壢體育園區設置，環中東路及福州路口應增設一站，裁示延伸線增為七站。
6站改7站 下月送中央審核
綠線捷運從八德區擴大都市計畫G01站起，經桃園區、蘆竹區，最後至大園區，全長約二十七‧八公里，共有二十一座車站，其中十座為地下化車站，預計今年底動工，一一三年通車。
交通局另規劃將綠線延伸至中壢區，預計從G01站起，行經即將開闢的生活圈六號道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路、新興路，最後於台鐵中壢站與機場捷運A23站接軌，全長約七‧八公里，原本規劃八德區一座高架站、中壢區五座地下站等共六座車站，並在霄裡南側規劃具簡易維修的駐車機廠。
鄭文燦表示，延伸線進入中壢區後沿線人口稠密，行經霄裡坡後採地下化開闢的影響較小，且考量中壢後站地區為發展成熟區塊，未來也將設置「中壢體育園區」，預期對大眾運輸系統有較高需求，延伸線應於環中東路、福州路口規劃增設一站，要求交通局修正可行性報告，也需儘速開闢生活圈六號道路，改善地區交通。
不過，捷運為維持營運速度，市中心站距通常為八百公尺至一公里間，非市中心更為一公里至兩公里間，交通局原於中壢體育園區兩側的環中東路、龍岡路口與環中東路、中山東路二段路口分別規劃GE05、GE04兩站，兩站距離約一‧四公里，而環中東路與福州路口介於兩站間，都相距不到七百公尺。
交通局表示，目前延伸線各站都還在規劃，站名也未擬定，增加為七站相信可增加運量，將研究微調車站設置地點，讓站距不會過近，符合捷運營運速度並提升運量與服務效率，將修正可行性報告後，送中央審核。
交通局指出，延伸線將採用與綠線相容的機電、車輛系統，預估綠線捷運通車後，全日運量可達二十五萬人次，尖峰時刻每小時可達四．五萬人次，未來延伸線加入後，全日運量估可增加至二十九萬人次，尖峰時刻每小時更可達五．六萬人次。
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