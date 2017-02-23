〈中部〉百位高中職生 體驗日、西語文化
2017-02-23
〔記者張軒哲／台中報導〕第二外語時代來臨！教育部「第二外語高中職生日語、西語文化體驗營」於靜宜大學舉行，由日本太鼓與舞蹈及西班牙佛朗明哥舞表演揭開序幕，吸引來自全國百餘位高中職學生與會。三天二夜的研習營，安排語言教學，搭配文化體驗，藉由歌謠、影片、音樂、飲食文化及動漫等生動課程，協助高中職生提升第二外語能力與學習興趣，培養溝通及國際行動力。
靜宜大學副校長溫嘉憲說，全球化競爭，外語能力是與世界接軌重要途徑，為讓不能出國的學生具國際視野，校方積極吸引各國交換生進入靜宜，目前境外生達二千多人，透過交流、互動，建立多元文化及國際化的學習環境。
外語學院院長曾麗蓉表示，透過不同的外語，能了解當地的文化及民族特性，可用更高視野看世界。
負責承辦第二外語體驗營的日文系主任李偉煌表示，為激發學員學習日語及日本文化的興趣，特別規劃生活日語、手創文物、日本料理、茶道、和服等課程，也加入受歡迎的日本動漫及歌謠等創作體驗活動。
西文系主任林姿如說，藉由西語文化體驗營，帶領學員認識西班牙語文、風俗民情、舞蹈藝術、西語電影、音樂及飲食文化。
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