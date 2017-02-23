〈中部〉百名癌友回豐醫 分享抗癌

2017-02-23

〔記者李忠憲／台中報導〕上百位癌症病友昨齊聚衛福部豐原醫院，參加醫院舉辦的「慶生」活動，慶祝自己重生。現場除有醫護人員教導相關衛教，癌友也不吝分享抗癌之路的心路歷程，希望藉由自己的經歷分享告訴其他癌友，「相信專業、與病共存」會是恢復健康的最快捷徑。

豐原醫院昨舉辦「病友回娘家、百位癌友歡慶生」活動，邀上百位完成癌症治療的病友回娘家，與乳房外科主任吳建廷、直腸外科主任陳喜文、放射腫瘤科主任張世宗一起切蛋糕並分享，象徵抗癌勝利。病友們也紛紛上台分享個人抗癌的心路歷程，藉此迎接新生的開始。

五十五歲病友葉小姐說，二年前發現乳房有腫塊，就醫後確診乳癌第二期，她抱著「相信專業、與病共存」的心情面對，加上孩子、孫子陪伴與鼓勵，讓自己有活下去的動力，耐著治療的疼痛，終於抗癌成功。她除擔任家庭照護員，固定每三個月回診追蹤，還在醫院擔任急診志工，希望幫助其他病痛病友，也能勇敢面對。

五十二歲劉小姐則說，六年前洗澡時發現右胸腫塊，到院檢查後發現罹患乳癌，腦袋一片空白。積極完成治療後，去年追蹤檢查又發現左側有乳癌第一期，但這次心情不再緊張，因為發現的得早，信賴醫療團隊進行開刀及放射線治療就好。目前開始擔任志工，希望透過分享，讓其他病友不再被恐懼打倒。

吳建廷說，乳癌手術、化療、標靶治療後，後續需定期追蹤，以降低因乳癌死亡機會。儘早檢查出是否有局部復發或遠端轉移至另一側新乳癌，透過定期自我及追蹤檢查可有效控制並及早治療，降低威脅。