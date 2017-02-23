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〈中部〉音樂會募得256萬 捐弱勢團體

2017-02-23

〔記者張菁雅／台中報導〕華盛頓文教基金會去年底舉辦公益音樂會，募集約二百五十六萬多元，廿二日在副市長張光瑤見證下，由該基金會將款項捐贈給台中育嬰院、十方啟能中心，將分別用來購置水療室或交通車。

華盛頓文教基金會去年底舉辦「聆聽．愛」星光野餐公益音樂會，並在音樂會上推出「自由隨喜捐款」、「愛的餐籃」認購活動，共募集二百五十六萬多元，分別捐給台中育嬰院一百七十六萬元、十方啟能中心八十萬元。前者將購置水療室設備一套，讓院童可以透過無障礙設施進入水療池，在水中藉由浮力來輔助無力的四肢活動；後者則購置一輛交通車，提升院童出外的便利性與社會參與。

社會局昨天舉行捐贈儀式，由張光瑤擔任見證人，華盛頓文教基金會董事長李茂萍代表捐贈，台中育嬰院長朱明輝、十方啟能中心主任游月菊陪同院童出席受贈。

李茂萍表示，一個人走可以走得很快，一群人走可以走得更遠，基金會每年舉辦不同形式的公益活動，多年來深得各界支持，幫助許多弱勢機構，將眾人的愛心化為力量。

十方啟能中心學員說，以後有交通車可搭，不但方便上下學，還可跟同學坐車一起出去郊遊，相當開心。

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  • 在副市長張光瑤（左五）見證下，華盛頓文教基金會董事長李茂萍（右四）捐出善款。（社會局提供）

    在副市長張光瑤（左五）見證下，華盛頓文教基金會董事長李茂萍（右四）捐出善款。（社會局提供）

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