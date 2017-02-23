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〈中部〉掃具亭激起功德心 路過順手掃一下

2017-02-23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯路在舊眷村凌雲新村出入口處，一片老榕遮蔭，但樹葉、垃圾也特別多，當地北京里民吳俊緯特別在路邊打造掃具亭，里長蘇乙青提供各式掃具，附近民眾路過就順手掃一下，發揮互助精神，三個月下來環境變得好乾淨。

隨手做功德！掃具亭放滿各式掃具，有掃把、簸箕、夾子還有狗便袋，就像家中的小型清掃工具櫃，從事裝潢的吳俊緯利用裝潢廢材打造小小的掃具亭。他說，家住附近，該路口是老榕遮蔭的乘涼處，但是眷村遷移後，垃圾特別多，接受里長提議特別打造，自己和家人路過就掃一下，鄰居也隨手一起來打掃。

蘇乙青說，該處是凌雲新村出入口處，緊鄰北屯路、進化路，又是下風處，垃圾和樹葉堆積骯髒，常常來打掃，要特地回家拿掃具，感謝里民設置掃具亭，自己打掃，也邀請鄰里路過有空就「順手掃一下」，沒想到效果奇佳。

附近住戶魏媽媽、莊太太常主動幫忙清掃，她們說掃具就在旁邊，隨手掃一下很方便，還發現有路人經過看到垃圾也會用夾子撿起來，甚至拿起掃把掃一下，一起維護環境，「沒想到小小掃具亭就能激起大家的功德心！」

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  • 北京里長蘇乙青（右）和里民吳俊緯在路邊設置功德掃具亭放置各式掃具，方便大家隨手打掃一下。（記者蔡淑媛攝）

    北京里長蘇乙青（右）和里民吳俊緯在路邊設置功德掃具亭放置各式掃具，方便大家隨手打掃一下。（記者蔡淑媛攝）

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