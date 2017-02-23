〈中部〉促進中高齡就業 勞動力發展署企業輔導團開跑
2017-02-23
〔記者張菁雅／台中報導〕促進銀髮族就業，勞動力發展署中彰投分署今年將結合各領域專家，組成企業輔導團，到企業評估分析並提供建議方案，以有效穩定中高齡者就業，預計至少輔導二百家企業。
勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉表示，該分署去年獲得「國家人才發展獎」的肯定，今年再接再厲提出七大亮點計畫，包含增設南投就業中心埔里分站、推廣職涯諮詢服務、啟動中高齡穩定就業企業輔導團、青年職訓專班等。其中，隨著人口高齡化，世界各國皆加強開發中高齡及高齡者勞動力，該分署去年協助二萬五千六百卅六位中高齡及高齡者順利進入職場，今年將進一步邀請各領域專家組成企業輔導團，了解企業進用中高齡及高齡者的困境，並提出建議方案，以提升企業僱用意願。
企業申請職務再設計 可獲輔具補助
中彰投分署諮詢服務及給付科長許金滿指出，中高齡指的是四十五歲至六十四歲者，高齡則是六十五歲以上者，政府有多項鼓勵中高齡及高齡者就業措施，但許多企業不清楚，以致不敢進用，透過輔導團也能讓企業了解如何運用政府資源，例如，針對已進用中高齡及高齡者的企業，為解決員工體力退化問題，延緩其退出職場，經過診斷，企業可申請職務再設計，政府將補助輔具費用五十％至八十％。
僱用中高齡 津貼每月最高一萬二千
許金滿也說，有些企業會擔心中高齡者無法適應工作，這部分有職務學習再適應津貼，中高齡者到企業實習三個月，由政府補助勞工最低薪資，以及雇主工作教練費五千元；另外，企業經由就業中心推介而僱用中高齡者，可得到僱用獎助津貼，每月八千元至一萬二千元，最長可補助十二個月。
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