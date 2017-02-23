〈中部〉芳苑沿海「反共長城」 慘變垃圾坑

2017-02-23

單兵掩體防禦陣地破敗 地方盼美化

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化芳苑沿海有一片廣達二公里長的潮間帶，屬於台灣西部獨特的海岸地，而在「反共復國」的年代，國軍為抵禦共軍，特別在此沿海區域設置全台獨有的「單兵掩體防禦陣地」，但隨著緊張局勢減緩，早已撤出兵力佈署，而此一陣地逐漸破敗凋零，甚至被當成垃圾坑。

住在當地的李國忠指出，彰化西部沿海多屬縱身寬廣的潮間帶，每當退潮時，這些平坦的土地一一裸露於地表上，在「反共復國」年代，此處容易成為共軍登陸台灣的場域，因此必須駐軍防守。但因為海岸無遮蔽物，所以在民國六○年代時，國防部警備總隊在此設計出特殊設計的「掩體」，適合單兵站立作戰，並可設機關槍來做為防禦功能。

李國忠說，在他小時候，常來這裡找當軍人的父親，由於芳苑海風強勁，加高的掩體設計成了軍人遮風利器，加上從高向下俯視，可說是一目瞭然，相當適合作戰與防禦，也由於空間隱僻，有時候還會成為孩童們玩躲貓貓遊戲的好去處

李國忠也說，這類掩體原本在彰化線西跟大城一帶也有，不過都興建堤岸，早已被摧毀，僅剩芳苑這一帶還僅存保留，可是缺乏維護，不僅瞭望台被拆除，有些坑洞還當垃圾坑丟滿蚵殼，希望有關單位能正視處理，在美化後應可成為當地一大特色。