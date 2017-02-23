〈中部〉「滿江紅」如畫 武界部落濁水溪美景
水生蕨類遍布 隨水流變形狀
〔記者佟振國／仁愛報導〕上帝也愛畫畫？南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪水面，最近遍布一種紅綠相間的「滿江紅」水生蕨類，隨著水流變化不同形狀，當地居民稱為「上帝調色盤」，吸引許多攝影玩家、遊客前來朝聖，專家認為降雨稀少，河川水流減緩，才提供此蕨類有利的繁殖環境，也更凸顯目前全台缺水警訊。
已進入春耕季節，但入冬以來降雨不足，河川枯竭，各地水情逐漸吃緊，但也造就奇特的景象，仁愛鄉武界部落的濁水溪集水區，最近水面上飄浮一片片紅紅綠綠的東西，乍看之下以為水源遭到嚴重污染，著實讓人怕怕，但卻是大自然的傑作！
國立自然科學博物館表示，將濁水溪染色的是「滿江紅」的水生植物，許多人誤認是浮萍，但浮萍會開花，「滿江紅」卻是不會開花的蕨類植物，可透過無性或有性生殖在水流平緩區域大量繁殖，但台灣河川上游通常水流急促，因此並不常見。
水流緩致繁殖 凸顯缺水警訊
但近幾年來冬季缺水情況加劇，武界部落的濁水溪床寬闊，水流平緩，即適合「滿江紅」大量繁殖，顏色因低溫而轉紅，成為此時武界部落的特色景觀，吸引許多攝影玩家、遊客前來朝聖。
攝影玩家表示，大片的「滿江紅」隨著水流變換造型，有時像一幅油畫，或是一條彩帶，也像是陸地的楓紅美景在水中呈現，讓攝影構圖充滿無限可能與想像空間，真的百看不厭，但只要溪流水量增加、流速加快，美景就會消失。
至於有人擔心「滿江紅」大量繁殖是水質優養化導致，集集特有生物研究保育中心植物組研究員黃朝慶認為無絕對相關，「滿江紅」的體內有藍綠藻共生，有固定氮氣功能，不僅可當綠肥，也能淨化水質，撥開「滿江紅」覆蓋的地方，可發現水質相對清澈。
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標題：〈中部〉「滿江紅」如畫 武界部落濁水溪美景
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