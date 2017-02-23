〈中部〉貨車當壓路機 市府補坑洞「偷吃步」

2017-02-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕有民眾在嘉義市北港路看見市府工程單位人員，使用工程貨車以三進、三退方式，壓實瀝青補修道路坑洞，將過程拍下，以「嘉義市道路補丁絕招」為標題上傳網路，引來網友一面倒批評。有人留言說，上樑（政府）不正，別指望下樑（包商），「難怪路面常常不平」；市府工務處養護工程科長趙栢烽表示，技工為求快速「便宜行事」，昨已請公所依路平專案修（養）護作業程序，以夯實機重鋪該段路面。

在影片中，可見一輛市府工程貨車在北港路上三度前進、後退，輾壓剛填補的瀝青路面，待完成路面輾壓後，協助疏導交通的工作人員收起交通錐上車離開。

趙栢烽說，養工科僅兩名人力在填修道路坑洞，本月起，移撥東、西區道路養護工作由東、西區公所負責，分由兩名及三名技工填補道路坑洞；第一階段道路搶修，要在四小時內完成，如發現該路段坑洞較多，會發包廠商重鋪瀝青，技工可能為求快速，便宜行事，已請公所依規定處理，並加強教育技工依照路平專案修（養）護作業程序施作。

嘉義市西區公所區長許猛欽說，由於貨車無升降斗可載運夯實機，才以工程貨車先壓路。但民眾直批，市府自豪前年及去年路平專案評比全國第一，這種作法太過便宜行事，不只浪費公帑，還會危及用路人安全。