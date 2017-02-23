〈中部〉疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣昨再撲殺一點二萬隻紅羽土雞，全縣已有十二鄉鎮出現疫情；上月六日亂丟禽屍於新虎尾溪的馬姓飼主，被縣府重罰廿萬元，呼籲禽農不要任意丟棄斃死禽畜屍體，造成防疫漏洞。
再撲殺一處紅羽土雞場
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，昨天再撲殺一場紅羽土雞，且又有一雞場H5呈現陽性反應，將於今天撲殺，目前全縣已有廿一場案例場，包括台西、西螺、水林、口湖、四湖、元長、褒忠、斗南、麥寮、崙背、東勢、虎尾等十二鄉鎮傳出疫情。
鄭安國指出，根據目前案例場分佈情況研判，禽流感疫情仍屬點狀散發，截至昨天感染案例場都屬採密閉式養殖陸禽場，加上禽場分布較不密集，因此出現點狀散發情況，包括，候鳥接觸、未完全消毒運輸家禽車輛，或是禽場飼主及工作人員都可能是傳染原，飼主千萬不能大意，務必加強防疫，以免造成大規模疫情爆發。
上月六日，新虎尾溪台西康熙橋河段被人丟棄大量禽屍，台西警方根據監視器，當晚即查獲馬姓飼主涉嫌丟棄，二天後禽屍被驗出感染高病原禽流感，縣府依「動物傳染病防治條例」裁處廿萬元，裁處書昨天送出。
鄭安國指出，依動傳條例任意丟棄帶有傳染病原禽畜屍體可處五萬到一百萬，禽農若發現場內家禽出現異常死亡，務必立即通知當地公所或防疫所，更不能丟棄禽畜屍體，以免受到高額罰款，同時散播疫情。
因應廿四日開始鴨隻需完成檢疫才能上市，防疫所除現有工作人員外，已請四位特約畜醫協助採檢工作。所長廖培志表示，預計禁宰令解除後，平均每天約五至十場申請檢驗，人力應足以應付。
雲林縣昨天撲殺一萬二千四百四十六隻紅羽土雞；明天撲殺台西三姓場黑羽土雞，列管數量一萬八千九百隻， 還有三場尚在檢驗。
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標題：〈中部〉疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
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