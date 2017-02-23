〈中部〉為夫發願服務16年 7旬婦獲金牌志工

2017-02-23

嘉市281人獲獎 市長表揚10金牌志工

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「助人最快樂！」現年七十五歲的吳李如玉，其夫十六年前罹患胃癌，住院期間醫護人員送上溫暖的關懷，她在丈夫康復後，發願在嘉基醫院安寧病房做志工，十六年來如一日，服務時數至今高達一萬三百五十五個小時，榮獲嘉義市志願服務最高榮譽金牌獎的「金牌志工」，昨天接受市長涂醒哲表揚。

嘉義市昨舉辦一○五年度志願服務獎勵聯合轉頒典禮，共有二百八十一名志工獲獎，每人服務時數都在一千五百個小時以上，其中服務時數達八千小時以上、榮獲「金牌志工」者有吳李如玉、游敏惠、邱秀美、白美智、李旺成、林煥堂、鄭明華、陳勝美、李姿儀、蕭榮瑞等十位。

癌夫康復 吳李如玉回饋嘉基安寧病房

吳李如玉的服務時數最高，她雖然是家庭主婦，二十年前就開始在醫院擔任志工，與從事水電工程的丈夫感情好，曾獲選嘉義市第五屆模範夫妻；十六年前，丈夫罹患胃癌住院治療時，她熟識的安寧病房醫護人員給予他們夫妻溫暖與支持，丈夫康復後，她發願到嘉基醫院安寧病房做服務回饋，幫助更多人。

吳李如玉說，因為丈夫曾經罹癌，擔任志工對病患的情緒與需求，更能感同身受，在互動中將自己的體悟傳遞給病人及家屬，讓處於人生關卡的他們，能夠輕安自在。

現年七十七歲的白美智，從事志工近二十年，陸續在家庭教育中心、圖書館、聖馬爾定醫院、長青學苑等單位擔任志工，樂在其中。獲頒「金牌志工」肯定，她笑稱，在醫院幫忙血壓量測時，聽了不少衛教資訊，自己也跟著注重健康，「志工服務帶給別人快樂，也讓自己成長。」