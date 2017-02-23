〈中部〉文史團體 盼全區融入新站設計

2017-02-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站發現日治時期機關車庫遺構，文史團體台中市舊城復興協會指出，該會也十分關注該處遺構，上週已向台中市文資處提報該處為古蹟，盼市府全區原址保留，並設法融入新站設計，讓民眾得以參觀歷史。

台中市舊城復興協會理事長蔡承允指出，台中火車站附近曾在二○一三年施作台中高架車站工程時，發現清代遺址，當時由科博館團隊進行考古搶救後，將該遺址回填，歷史的痕跡消失在高架工程裡，該遺址現址已成站體，無緣融入車站大廳展示。

蔡承允指出，如今在台中車站高架工地處又另外發現磚造結構，從去年開始試掘至今出土，初步了解是日治時期台中驛初代機關車庫遺構，仍具規模。

蔡承允說，為爭取歷史停留在現代，該會上週正式提報機關車庫檢修溝為古蹟，希望台中市文化資產處與文化局能夠確實監督台中重要的文化資產，讓機關車庫得以在台中車站滿百歲之際，為台中城市誕生的歷程留下重要見證，不要再度被埋葬在鐵路高架工程，消失於無形。

針對台中火車站出現歷史遺構，台中市多名民代也表達關切，立委黃國書認為維修車道的遺構，不只記錄台中市的發展軌跡，更象徵著台中現代化的起點，盼文化部給予更多的重視，一起守護這段寶貴的歷史。

市議員江肇國盼市府加快文資審議腳步，讓這一座鐵道遺構能夠原址、原貌保存下來；並盡可能協調出不影響鐵路工程完工、通車時程，又能同時保存遺構的方案。

市議員邱素貞認為，原地保留是古蹟保存理想的選項，若原地保留有窒礙難行之處，至少也要採「異地保存」方式。

市議員鄭功進則盼市府加強與台鐵的橫向聯繫，透過區域串聯為東區注入新的文化、觀光與生活能量，三代鐵道文化的重現才更有意義。