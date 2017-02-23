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〈中部〉台中火車站日治機關車庫遺構 重見天日

2017-02-23

市長盼原地保存 呈現三代同堂

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站目前正進行鐵路高架化新站第二期工程，工程地層下發現日治時期車站機關車庫的遺構，市長林佳龍廿二日會勘，因可能是台中百年車站的第一代遺構，表示將朝原地保存努力，儘速召開文資審議會討論，並與鐵路改建工程局研究如何克服技術困難，調整相關工程，盼呈現「三代同堂」的百年火車站，展現城市的記憶與資產。

台中市文化局指出，一○二年台鐵因應台中火車站高架化工程，在站區範圍內發現這處遺構，一○五年鐵路高架化後得以移除鐵軌，歷經專業考古團隊數月的悉心清理，終於讓遺構重見天日，判斷應屬於一九○八年日治時期建造之紅磚造機關車庫維修坑道的一部分，每條坑道溝長約六公尺左右、寬約一．四公尺，除是機關車庫維修坑道遺跡，甚至可能是第一代台中車站的遺構。

林佳龍昨日前往勘查並聽取簡報。林佳龍強調，台中市是一座因火車縱貫線通車而誕生的城市，車站附近的所有遺構均是「台中身世」的一部分，甚至是台中城市歷史的起源；尤其台中火車站在一九○五年誕生第一代車站，一九一七年第二代車站落成啟用，目前的新站是第三代車站，中間經過百年，若真能共同保存三代車站的歷史軌跡，將是非常珍貴的歷史再現。

林佳龍強調，原地保留是必然的，但無論全區或局部保留均將涉及到變更工程的規劃設計及技術性問題。

林佳龍指出，將由副市長林陵三成立專案小組，結合文史專家及地方民意代表，討論如何保存、維護、再利用舊火車站第一代的遺構，同時也與鐵路改建工程局協調有關工程與技術調整。

交通部鐵工局中工處長謝立德指出，該遺構的地點正好位於新站興建中的第三月台基地高架柱上，該項工程原訂明年底前完工，遺構約佔月台工程的四分之一到五分之一長，約有七根高架柱須架設於上，發現遺構後，該段相關工程暫時停工。

原址保存 將影響工程費與工期

謝立德說，未來若市府評估予以原址保存，包括工程費與工期及工程結構設計均會受影響，但鐵工局會在沒有安全疑慮情況下，配合兩全其美之道。

交通局長王義川說，文資審議會訂三月六日舉行，屆時會討論保存之道，市府則會評估全區保存或局部保存後相關工程經費增加情況，屆時再與鐵工局討論經費負擔情況；至於規劃中的綠空鐵道計畫不會受到影響。

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  • 市長林佳龍前往會勘。 （記者蘇孟娟攝）

    市長林佳龍前往會勘。 （記者蘇孟娟攝）

  • 日治時期的機關車庫維修坑道遺跡，甚至可能是第一代台中車站的遺構。（記者蘇孟娟攝）

    日治時期的機關車庫維修坑道遺跡，甚至可能是第一代台中車站的遺構。（記者蘇孟娟攝）

  • 台中火車站新站工程下發現日治時期的車站機關車庫遺構。 （記者蘇孟娟攝）

    台中火車站新站工程下發現日治時期的車站機關車庫遺構。 （記者蘇孟娟攝）

  • 圖為遺構位置圖。（蔡承允提供）

    圖為遺構位置圖。（蔡承允提供）

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