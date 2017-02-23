〈中部〉批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力

2017-02-23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興農場溫泉造鎮計畫，今年正式進入開發階段，但廬山溫泉業者代表黃櫻娟表示，縣府承諾以土地開發成本價每坪約六萬三優惠讓廬山業者承購，但目前建蔽率四十％、容積率一二０％的開發條件太嚴苛，業者買大筆土地只能蓋低樓層，況且業者也尚未獲得銀行團聯貸支持，縣府的「美意」還是看得到吃不到。

也有業者質疑說，遷建埔里福興農場困難重重，無能為力者只能自行放棄，已完成開發的福興農場，最終恐變成外地財團的囊中物。

縣府建設處長李正偉強調，開發福興農場絕對是優先安置廬山溫泉業者，因縣府向平均地權基金貨款卅三億進行開發，開發期程牽涉利息支付多寡，更關係未來土地開發成本，愈早完成對有心進駐的業者愈有利．

李正偉表示，至於建蔽率等非都市土地開發規定及變更權責在中央，超出縣府權責，只能向中央建議研議檢討。