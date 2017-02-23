| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力

2017-02-23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興農場溫泉造鎮計畫，今年正式進入開發階段，但廬山溫泉業者代表黃櫻娟表示，縣府承諾以土地開發成本價每坪約六萬三優惠讓廬山業者承購，但目前建蔽率四十％、容積率一二０％的開發條件太嚴苛，業者買大筆土地只能蓋低樓層，況且業者也尚未獲得銀行團聯貸支持，縣府的「美意」還是看得到吃不到。

也有業者質疑說，遷建埔里福興農場困難重重，無能為力者只能自行放棄，已完成開發的福興農場，最終恐變成外地財團的囊中物。

縣府建設處長李正偉強調，開發福興農場絕對是優先安置廬山溫泉業者，因縣府向平均地權基金貨款卅三億進行開發，開發期程牽涉利息支付多寡，更關係未來土地開發成本，愈早完成對有心進駐的業者愈有利．

李正偉表示，至於建蔽率等非都市土地開發規定及變更權責在中央，超出縣府權責，只能向中央建議研議檢討。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售

南投縣竹山鎮「柯仔坑」國宅，是全台唯一的「震災蚊子館」，二十二日財政部國產署表示，假使在二二八以前，仍無人提出計畫，目前保留朝向社福或青創發…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：〈中部〉批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.