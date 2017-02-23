〈中部〉福興農場溫泉區 最快5月鑽探溫泉井

2017-02-23

外界質疑是否真有溫泉

〔記者張協昇／南投報導〕南投重大建設之一的埔里福興農場溫泉區開發案統包工程，廿一日由欽成營造公司得標，使得該全台首創的溫泉造鎮計畫，進入實質開發階段。惟外界也質疑該農場是否真有溫泉?縣府建設處長李正偉表示，得標廠商最快五月進行溫泉井鑽探工程，萬一挖掘出來的泉水水量不夠或水質、水溫不符規定時，也已擬定引觀音瀑布溫泉水的替代方案。

南投縣廬山溫泉區，遭莫拉克風災重創後被內政部公告列為危險區，縣府於九十七年函報行政院廬山溫泉風景區復建計畫，擇定埔里鎮台糖福興農場進行整體開發，以安置廬山溫泉業者。

福興農場基地規模約五五‧六七公頃，開發後將提供旅館及相關產業營業面積逾二十三公頃，規劃水色花漾住宿區、悠閒樂活湯屋區等旅宿，初估可提供住宿空間逾二七○○間，另藉由水圳藍帶串連公園及綠帶景觀等造景，設置融入大自然的商店服務區，結合主題購物、SPA療養、婚慶宴會、婚紗拍攝等功能。

縣府建設處表示，福興農場溫泉區開發案，希望最快能在明年完成基礎建設後，以開發成本優先專案讓售給廬山溫泉業者，輔導業者配合遷建，目前廬山溫泉業者四十八家中，有八一％有意願遷到福興農場，剩餘土地再公開標售給有意投資業者。

投縣府稱已擬替代方案

惟外界也質疑該農場是否真有溫泉？縣府建設處長李正偉表示，先前經物理探測福興農場確有符合溫泉法規範的溫泉，得標廠商會在三至五個月內，先進行六口溫泉井的鑽探工程，，萬一水量不夠或水質、水溫不符規定時，也已擬定替代方案，會沿能高大圳設置管線引觀音瀑布溫泉水補足或替代。