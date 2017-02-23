〈中部〉減產6~7成 咖啡農惜豆不願賣

2017-02-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣咖啡因去年天氣異常影響，產量減少六、七成，高海拔生豆每公斤漲二、三百元，因為豆子實在太少，咖啡農惜豆不願賣，有業者捧錢四處追豆，也不一定買得到。

近十年來，國人興起喝咖啡熱潮，包括，雲林古坑、嘉義阿里山，屏東、台東及南投等地，這幾年栽種面積增加許多，農委會統計國內咖啡種植面積二○○五年二百五十四公頃，前年二○一五年為九百七十六公頃，十年增加七百多公頃，產量也從一百七十多公噸增加為八百多公噸。

古坑咖啡業表示，國內咖啡生產成本高，許多咖啡農都自產自銷，除賣生豆、也會自家烘焙，增加收益，這也是台灣咖啡產業的特色。

高海拔生豆1公斤漲200至300元

不過，這幾年台灣咖啡受「咖啡果小蠹」危害，產業減少，去年初霸王級寒流侵襲，連低海拔山區都降雪，寒流後連續降雨，寒害加上雨害，咖啡樹遭凍傷，結果情況差，果實稀疏。

咖啡業者張景科表示，咖啡果實收成是十月至隔年三月，正常每分地收成帶皮果實八百至一千公斤，去年十月至今收成的咖啡農叫苦連天，大部分每分地收成約二、三百公斤，甚至有人收不到一百公斤。

張景科指出，今年的產量很少，加上為了參加比賽，許多咖啡農惜豆不願賣，往年合作的咖啡農今年至今都沒消息，量少價揚，高海拔咖啡生豆一公斤漲二、三百元，但有錢想買也不一定買得到。

另全國精品咖啡豆評鑑今年將由雲林縣府承辦，預計在九月舉辦。