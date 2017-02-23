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〈中部〉2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現

2017-02-23

鄉鎮市長、縣議員、嘉市長陪同造勢

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣接下二○一八年台灣燈會主辦權，明年是狗年，嘉義縣政府昨天舉辦宣傳造勢記者會，縣長張花冠以奧黛麗赫本的造型，牽著一隻可愛小狗出場。她表示，明年的台灣燈會將以高科技搭配花燈，並以「水陸空」結合藝術、地景來呈現，「要讓遊客看到完全不同的燈會」。

昨天一同出席記者會造勢的還有嘉義縣多位鄉鎮市長、縣議員以及嘉義市長涂醒哲。涂表示，今年台灣燈會在雲林舉辦，嘉義市推出「優質住宿在嘉義」，並以免費專車接送賞花燈，明年嘉義縣辦燈會，市府將規劃嘉義二日遊、三日遊遊程，同時安排免費專車接送到燈會區。

燈區面積逾50公頃 規劃3萬席停車位

張花冠說，明年燈區面積將超過五十公頃，結合觀光、科技、文化及藝術，兼具在地與全球化、傳統與現代化、民俗技藝科技化等特點，規劃南北燈區共八大主題燈區；南燈區在縣治特區，北燈區在故宮南院及蒜頭糖廠，太子大道為中軸線串起燈區，燈會區聯外交通方便，鄰近高鐵嘉義站，並有三萬席停車位，並與周邊縣市合作，完整規劃城際接駁動線。

張花冠說，縣府已成立燈會辦公室，籌辦活動相關事宜，並將邀請歌星伍佰、林懷民的「雲門舞集」表演，以及國際知名裝置藝術家王文志創作裝置藝術，預計目標是突破一千萬旅遊人次。

至於朴子市等多位鄉鎮市首長表態爭取副燈區，張花冠回應，可以考慮設副燈區場地，但舉辦燈會需要對外募款，希望能順利圓滿達成募款目標。

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  • 嘉義縣長張花冠以奧黛麗赫本造型、牽著一隻可愛的小狗，出席2018年台灣燈會宣傳造勢記者會。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長張花冠以奧黛麗赫本造型、牽著一隻可愛的小狗，出席2018年台灣燈會宣傳造勢記者會。（記者林宜樟攝）

  • 嘉義縣多位鄉鎮市長、縣議員以及嘉義市長涂醒哲都出席2018年台灣燈會的宣傳造勢活動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣多位鄉鎮市長、縣議員以及嘉義市長涂醒哲都出席2018年台灣燈會的宣傳造勢活動。（記者林宜樟攝）

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