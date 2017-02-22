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〈南部〉缺水 東山咖啡產量恐減

2017-02-22

〔記者王涵平／東山報導〕缺水多時，已屆花期的東山咖啡樹卻遲未開花，農民表示，再不下雨，如果又碰上寒流，今年咖啡豆產量恐不樂觀。

東山咖啡樹種植面積約一百廿公頃，年產量約六十公噸，前年因咖啡蠹蟲防治成果不錯，又未碰上災害，尚未日曬曬乾的咖啡生豆價格每台斤約七十元，曬乾的生豆每公斤七百元，由於價格連年看漲，種植面積也有增加趨勢，不少農民開始整理閒置的山坡地，或是在現有檳榔林種植咖啡樹。

不過去年因開花期碰上霸王寒流，剛要開花的花苞被凍死，咖啡豆大量減產，農民陳瑩如種植一公頃多的咖啡樹，前年的生豆產量還有一千三百多公斤，去年僅剩三百多公斤，減產幅度高達七成。

今年眼看咖啡樹花期已屆，卻因遲遲未見下雨，咖啡樹的花苞寥寥可數，甚至咖啡蠹蟲也伺機而動，陳瑩如表示，近日雖有下雨的跡象，卻又傳強烈寒流來襲，如果寒流一來，花苞可能開花的機會也沒了。

不過，近年來積極推動農村小旅行的李子園社區，逐漸建立自有品牌的咖啡豆，不少遊客慕名而來，在水源較充足的咖啡園已見咖啡樹開花，白色小花滿布枝葉之間，吸引不少遊客駐足拍照賞花。

缺水危機同樣對進入花期的東山椪柑造成影響，陳瑩如表示，咖啡園、果園的水源多引自山區，但連日旱象，水源地的水幾乎要斷了，現在只能期待儘快下雨解除旱象。

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  • 已屆花期的東山咖啡樹遲未開花，如再碰上寒流，花苞恐被凍死。（記者王涵平攝）

    已屆花期的東山咖啡樹遲未開花，如再碰上寒流，花苞恐被凍死。（記者王涵平攝）

  • 農民表示，再不下雨，如果又碰上寒流，今年咖啡豆產量恐不樂觀。（記者王涵平攝）

    農民表示，再不下雨，如果又碰上寒流，今年咖啡豆產量恐不樂觀。（記者王涵平攝）

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