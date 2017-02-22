〈南部〉水情「稍緊」 曾文、南化水位快跌破5成

2017-02-22

第一階段限水？ 密切觀察

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕去年入冬迄今，降雨偏少，曾文、南化等重要水庫的蓄水率持續下探，即將跌破五成，明天起調整水情燈號為稍緊的綠燈，何時進入第一階段限水，令人關注，民眾恐要有抗旱的心理準備。

明天起調整燈號 由藍轉綠

去年十二月份迄今，累積降雨量僅是歷來同期平均的兩成，農曆春節後，水利署就已評估，若再無明顯雨勢，二十三日將調整水情燈號，由藍轉綠，昨天開會確定。

目前曾文水庫水位標高二一三．三二公尺，蓄水率五十二．一八％，連同烏山頭水庫，總計有效蓄水量約三億兩千萬立方米；供應民生用水為主的南化水庫，水位標高一六九．七四公尺，蓄水率五十一．七四％，有效蓄水量四千九百萬立方米左右。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，其實目前曾文、烏山頭水庫的有效蓄水量與往年平均值差不多，供灌後，預計五月底還有一億立方米，至於南化水庫也在掌握中，民眾不必過度憂心，但一定要力行節約用水。

簡振源說，已與嘉南農田水利會協調，加強一期稻作與春季雜糧的供灌管理；南化水庫方面，單日出水量則控制在四十三萬立方米以下，全力因應。

簡振源強調，面對春雨少、梅雨晚的可能變數，會以最好的準備、最壞的打算來進行水情調控，努力維持在五月底前不進入二、三階的限水為目標。