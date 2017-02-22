〈南部〉效法陳樹菊精神 「老虎」務農助弱勢
2017-02-22
〔記者黃建華／高雄報導〕浪子回頭不嫌晚！高雄大學旁有塊占地約二百多坪的自耕農地，年少時外號「老虎」、喜歡逞凶鬥狠的五十五歲周清旭，受到台東陳樹菊賣菜捐建圖書館的啟發，近年扛起鋤頭於父親留下的一畝田，種起無毒有機蔬菜，不問時價、隨緣賣給一些婆婆媽媽和學生，部分的菜則免費提供給附近單親或弱勢家庭，傳為地方美談。
單身的周清旭年少時好勝鬥狠，外號「老虎」，如今雙手長滿粗繭，談起年少蠢事透露些許悵然；高中輟學後常蹺家，在部隊服役時常以下犯上，一言不合就動拳腳。他笑著說，年少再狠，無助時也會騎機車，飄蕩到楠梓附近漁港望海，借酒消愁灑下男兒淚。
出社會後，周清旭在高雄港當碼頭工人，偶然間看到台東「愛心菜商陳樹菊捐錢建圖書館」的善心新聞，心想自己好手好腳，浪子回頭不嫌晚，當下決定返家務農，棄逞拳頭、勤農事動鋤頭，利用父親遺留半荒廢的祖地，改自耕「無農藥有機蔬菜園」；赤腳扛著一桶一桶的地下水灌溉蔬菜當健身，日出而作，日落而息，看著菜苗熟成採收，也成「老虎」菜農周清旭生活最大樂趣。
不少跟他買過菜的客人及大學生，紛紛主動在網路分享周清旭「愛心農場」裡的無毒有機蔬菜。周清旭說，希望能幫助更多需要幫助的人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬
全台禽流感疫情發燒，高市府採高規格防疫，目前無禽流感疫情，不過近來查獲一起私宰家禽業者，農業局重罰十萬元，另查獲三起零售市場展售活禽，最高將可重罰十五萬元，並發現四家養禽場飼料圍網破損，已要求改善，避…
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉效法陳樹菊精神 「老虎」務農助弱勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分