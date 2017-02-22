〈南部〉效法陳樹菊精神 「老虎」務農助弱勢

2017-02-22

〔記者黃建華／高雄報導〕浪子回頭不嫌晚！高雄大學旁有塊占地約二百多坪的自耕農地，年少時外號「老虎」、喜歡逞凶鬥狠的五十五歲周清旭，受到台東陳樹菊賣菜捐建圖書館的啟發，近年扛起鋤頭於父親留下的一畝田，種起無毒有機蔬菜，不問時價、隨緣賣給一些婆婆媽媽和學生，部分的菜則免費提供給附近單親或弱勢家庭，傳為地方美談。

單身的周清旭年少時好勝鬥狠，外號「老虎」，如今雙手長滿粗繭，談起年少蠢事透露些許悵然；高中輟學後常蹺家，在部隊服役時常以下犯上，一言不合就動拳腳。他笑著說，年少再狠，無助時也會騎機車，飄蕩到楠梓附近漁港望海，借酒消愁灑下男兒淚。

出社會後，周清旭在高雄港當碼頭工人，偶然間看到台東「愛心菜商陳樹菊捐錢建圖書館」的善心新聞，心想自己好手好腳，浪子回頭不嫌晚，當下決定返家務農，棄逞拳頭、勤農事動鋤頭，利用父親遺留半荒廢的祖地，改自耕「無農藥有機蔬菜園」；赤腳扛著一桶一桶的地下水灌溉蔬菜當健身，日出而作，日落而息，看著菜苗熟成採收，也成「老虎」菜農周清旭生活最大樂趣。

不少跟他買過菜的客人及大學生，紛紛主動在網路分享周清旭「愛心農場」裡的無毒有機蔬菜。周清旭說，希望能幫助更多需要幫助的人。